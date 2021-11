O resto-mod Hyundai Grandeur dá a esta besta dos anos 80 uma reforma totalmente elétrica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hyundai, tendo acabado de ganhar o prêmio de Melhor Carro com o Ioniq 5 no Pocket-lint Awards 2021 , aumentou as expectativas com um novo conceito impressionante.

Temos elogiado o Ioniq 5 por sua aparência retro, mas este mod retro Grandeur o leva a um nível totalmente novo de 1986 chique. Existem alguns detalhes familiares, como aquelas luzes Parametric Pixel, mas manter aquela forma de sedan quadradão dos anos 80 certamente faz os sinos da nostalgia tocarem.

O objetivo desta reforma da Heritage Series é homenagear os carros anteriores e, ao mesmo tempo, dar-lhes uma reforma moderna - e a Hyundai realmente quer que você preste atenção quando ela revelar seu próximo carro de produção - o Ioniq 6 - no LA Autoshow nas próximas semanas .

Embora os motores vintage muitas vezes tenham uma ótima aparência por fora, é o interior que realmente os separa dos seus homólogos modernos.

Felizmente o interior também foi refeito, com veludo bordô e couro Napa. Basta olhar para o laço na parte traseira dos assentos, alguns podem dizer que é até provocativo.

Há uma enorme tela de toque digital para oferecer o que há de mais recente em conteúdo e conectividade, mas uma vez estacionado, você será capaz de agradar os marfins digitais com um piano digital - apenas certifique-se de usar sua faixa de cabeça e arregaçar as mangas da jaqueta antes que você comece.

O seletor de marcha é uma alavanca exuberante em estilo de aeronave, enquanto há um compartimento oculto no console central que a Hyundai sugere que você possa usar para guardar relógios. Relógios? Em seu carro? Mesmo?

É certamente um banquete para os olhos - especialmente se você é uma criança dos anos 80 - e quanto mais desses rest-mods vemos, mais queremos que eles encontrem seu caminho para a produção. Mas fique de olho no Ioniq 6 e no Ioniq 7, que é para onde os carros do mundo real da Hyundai estão se dirigindo.