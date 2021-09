Hyundai traça planos futuros de hidrogênio, célula de combustível revisada chegando em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hyundai está investindo muito em hidrogênio. Tendo prototipado o Hyundai ix35 com uma célula de combustível em 2013 e mais recentemente o Nexo , os planos de oferecer hidrogênio como uma alternativa viável à bateria elétrica continuam em ritmo acelerado.

Hyundai, falando em seu fórum Hydrogen Wave, delineou ambições para ser capaz de apresentar veículos de célula de combustível de hidrogênio a um ponto de preço comparável a veículos elétricos com bateria até 2030.

Uma nova célula a combustível de hidrogênio será lançada em 2023, que substituirá o modelo atualmente no Nexo. A célula de combustível de terceira geração virá em duas versões de potência - 100kW e 200kW - e será a versão de 100kW que chegará aos veículos de passageiros.

A nova célula de combustível de 100 kW é cerca de 30 por cento menor do que a oferta atual, enquanto os custos foram reduzidos em até 50 por cento.

A célula de combustível de 200 kW tem quase o mesmo tamanho da geração atual, mas é destinada a veículos comerciais, onde a Hyundai vê muito potencial.

Também levando em consideração a alta durabilidade, essas pilhas de células de combustível poderiam alimentar um veículo por 500.000 quilômetros em sua vida útil.

A Hyundai vê o hidrogênio como uma solução para muitas necessidades de energia e planeja lançar uma gama completa de veículos comerciais, incluindo ônibus e caminhões. Eles serão exibidos pela Hyundai em 2028.

Para quem não sabe, as células de combustível de hidrogênio usam hidrogênio para gerar eletricidade - elas não queimam o hidrogênio. Em essência, depois que você ultrapassa a geração de eletricidade da célula de combustível, os veículos a hidrogênio se movem de maneira muito semelhante a qualquer outro carro elétrico.

A vantagem que oferecem é o potencial para um reabastecimento mais rápido. Encher os tanques de hidrogênio no veículo é mais rápido do que recarregar uma bateria, mas há muito pouca infraestrutura para hidrogênio no momento.

Além dos veículos, a Hyundai também está buscando o hidrogênio para outras soluções de energia, domésticas e comerciais, geradores de células de combustível e diferentes formatos para uso em diferentes tipos de veículos.