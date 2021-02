Charge myHyundai é um plano de carregamento elétrico completo para proprietários de EV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hyundai anunciou Charge myHyundai, que como o nome sugere, é um plano de carregamento universal para tornar o carregamento de um EV ou PHEV mais simples .

O anúncio ocorre no momento em que a Kia também anuncia seu próprio sistema - KiaCharge - e, sem surpresa, ambos são sustentados pela Digital Charging Solutions GmbH, portanto, há semelhanças entre esses sistemas.

A ideia é que, em vez de se inscrever em uma série de serviços diferentes, cada um exigindo um aplicativo, cartão ou processo de pagamento diferente, você pode se inscrever no Charge myHyundai. Isso dará acesso através de um aplicativo e um cartão RFID para aqueles que precisam de uma torneira para cobrar, com uma conta mensal, ao invés de ter que lutar com pagamentos diferentes para cada provedor.

Isso lhe dá acesso a mais de 15.000 pontos de carregamento no Reino Unido - de acordo com o Hyundai - e mais de 200.000 pontos de carregamento em toda a Europa. Para quem quer conduzir no continente, isso vai aliviar o sofrimento de utilizar pontos de carregamento em diferentes países europeus.

Os serviços suportados no mapa incluem, mas não estão limitados a: BP Pulse (anteriormente Chargemaster e Polar), Source London, Pod Point, ChargePoint, Ionity. Embora a Hyundai não tenha especificado os serviços incluídos, imaginamos que o acordo cobre as mesmas redes do KiaCharge.

Há apenas uma única tarifa Flex no Charge myHyundai, com uma taxa de ativação de £ 1,99. Em seguida, será cobrada uma taxa de conexão de 49p por carga e, em seguida, a taxa por kWh para o provedor.

Além do plano, há também a opção de um BP Pulse bolt-on. Isso lhe dará taxas de cobrança reduzidas na rede BP Pulse (para corresponder aos preços normais de assinatura). A Hyundai não mencionou o preço, mas imaginamos que seja £ 7,85, o mesmo que uma assinatura normal do BP Pulse, mas novamente com a vantagem de ter esse benefício integrado ao Charge myHyundai.

Se você usa muito o BP Pulse (o que pode ser o caso em algumas áreas de Londres, por exemplo), então faz sentido.

Hyundai vai um pouco mais longe, dizendo que Charge myHyundai será integrado na unidade principal dos futuros carros elétricos, para ajudá-lo a encontrar um lugar para carregar seu carro. Os carros elétricos já possuem um mapeamento que cobre as estações de carregamento, mas esperamos que isso leve a um sistema integrado melhor e a uma experiência geral melhor.

Claro, ao contrário da rede Supercharger da Tesla , todos esses são serviços públicos de cobrança que podem ser usados por qualquer EV ou PHEV, então, em teoria, não há nada que o impeça de usar Charge myHyundai, independentemente do tipo de EV que você está dirigindo; da mesma forma, você pode optar pelo KiaCharge.

O serviço já está no ar e você pode saber mais em chargemyhyundai.com .

Escrito por Chris Hall.