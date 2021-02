Hyundai Ioniq 5: Como assistir ao evento de lançamento online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hyundai delineou seus planos de usar a marca Ioniq para veículos exclusivamente elétricos em agosto de 2020 - e o Ioniq 5 é o primeiro da nova geração a ser lançado.

A Hyundai apresentará o novo modelo online - e aqui está tudo o que você precisa saber sobre o evento.

O lançamento do Ioniq 5 acontecerá no dia 23 de fevereiro às 07:00 GMT. Aqui estão os horários globais para o lançamento:

São Francisco - 23:00 PST, 22 de fevereiro

Nova York - 02:00 EST

Londres - 07:00 GMT

Berlim - 08:00 CET

Mumbai - 12:30 IST

Tóquio - 16:00 JST

Sydney - 18:00 AEDT

O evento será transmitido ao vivo no YouTube, você pode encontrar o vídeo incorporado acima.

O Ioniq 5 é o primeiro de uma nova série de carros elétricos, baseada no E-GMP , uma plataforma modular projetada para carros elétricos.

O Ioniq 5 será baseado no Hyundai 45 Concept que foi exibido em 2019, embora esperemos que seja muito mais convencional. Estamos totalmente esperando que ele fique no espaço do SUV, porém, maior do que o crossover elétrico existente da empresa, o Kona Electric.

A Hyundai já revelou alguns detalhes interessantes sobre o interior do Ioniq 5, mostrando o console central deslizante. Isso parece se mover junto com o posicionamento do assento, permitindo que você crie muito mais espaço ao redor dos pés dos passageiros da frente.

A empresa também confirmou o compromisso com o uso de materiais ecológicos, detalhando que utiliza materiais naturais, tratamentos e acabamentos, incluindo garrafas plásticas recicladas.

As reservas para a edição do Projeto 45 serão abertas a partir de 23 de fevereiro, com entregas previstas para o verão de 2021.

Escrito por Chris Hall.