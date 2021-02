O Hyundai Ioniq 5 poderia ser o SUV elétrico que muitos estavam esperando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hyundai anunciou o primeiro carro de sua nova linha Ioniq de veículos elétricos puros, o Ioniq 5.

A empresa anunciou em 2020 que Ioniq seria o nome para uma gama de veículos, partindo da base lançada pelo modelo Ioniq original da Hyundai e se desenvolvendo em uma família completa de carros elétricos.

A Hyundai havia dito anteriormente que o Ioniq 5 seria baseado no Hyundai 45 Concept exibido no salão do automóvel de Frankfurt em 2019. Isso nos dá um SUV crossover, ou CUV, que provavelmente atingirá o ponto ideal para muitos compradores.

Em termos de tamanho, ele fica entre Tucson e Santa Fé, mas o que é realmente interessante é que a Hyundai realmente colocou em prática o que é um piso plano.

Muitos fabricantes de automóveis falam sobre a falta de túnel de transmissão em um carro elétrico, mas depois enchem o centro do carro com outros móveis. No Hyundai Ioniq 5, há uma noção muito melhor da vantagem daquele piso plano.

Isso é demonstrado pelo Universal Island, o console central que pode se mover até 140 mm dentro de um interior bastante minimalista, mas permitindo espaço para as pernas ao redor dos pés do passageiro dianteiro, que raramente vemos.

Do exterior, a Hyundai deu ao Ioniq 5 um design coupé, com uma linha do teto caindo na parte traseira, com algo de uma ilusão de ótica acontecendo com aquele pilar C na parte traseira que o faz parecer uma parte traseira mais rápida do que realmente é .

O nariz do carro parece assertivo, ostentando um capô em concha para reduzir as linhas. Não se parece com outros carros Hyundai e isso lhe dá uma sensação de destaque: o sedã Ioniq original e o Kona Electric se parecem com os modelos de combustão ao lado - o Ioniq 5 parece único, e isso é importante para o início deste novo jornada elétrica.

A mensagem ecológica da Hyundai vai além das emissões zero que você obtém do carro. O interior é decorado com materiais ecológicos; plásticos reciclados são usados junto com materiais à base de plantas, com o objetivo de reduzir o impacto geral que esse carro tem no meio ambiente.

Haverá dois tamanhos de bateria, 58kWh ou 72,6kWh, com opções de motor único ou duplo, RWD ou AWD.

O modelo de topo possui 220 kW combinados, um tempo de 0-62 de 5,2 segundos e, mais importante, um alcance de cerca de 310 milhas.

Suportará até 350 kW de carregamento, cobrando até 80 por cento em 18 minutos.

O Ioniq 5 também pode usar sua bateria para outras funções, permitindo que você conecte um plugue padrão para alimentar outro dispositivo, como carregar um laptop - ou, em caso de emergência, carregar outro carro elétrico.

O interior minimalista tem dois monitores, ambos medindo 12 polegadas, divididos entre as funções de motorista e infoentretenimento, com uma gama completa de funções de assistente de motorista a bordo.

O Ioniq 5 também pode ser equipado com um teto solar, que, segundo a Hyundai, pode contribuir com até 2.000 km de carga em um ano normal.

O Hyundai Ioniq 5 chega a um ponto importante na expansão de EV, sentado em uma posição que provavelmente será mais atraente do que o Ioniq Electric e o Kona Electric por oferecer um grande tamanho. Parece um rival natural do Ford Mustang Mach-E e do BMW iX3.

Haverá uma edição especial de lançamento do Projeto 45, com preço de £ 45.000 no Reino Unido, com reservas abertas imediatamente; espera-se que esteja nas estradas no verão de 2021, com mais preços e modelos a serem anunciados mais adiante.

Escrito por Chris Hall.