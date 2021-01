O Reino Unido está prestes a ter o primeiro aeroporto do mundo para veículos elétricos voadores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O conceito de um carro voador não é novo, é claro, e embora a maioria dos "carros que voam" permaneça um sonho, há definitivamente um movimento em direção a futuras aeronaves de decolagem e pouso vertical elétrico (eVTOL) que, provavelmente, taxiarão pessoas ao redor ou carregam mercadorias.

Agora os planos foram apresentados para um aeroporto para atender táxis voadores e veículos de entrega autônomos em Coventry. Construído no local de um antigo estacionamento perto do estádio Ricoh Arena, o projeto recebeu um subsídio do governo de £ 1,2 milhão e deve estar disponível para uso ainda este ano.

O site, que será conhecido como Air-One, está sendo desenvolvido pela Urban Air Port em colaboração com a Hyundai. O local terá uma pista de pouso de 14 metros de largura, mas não ocupará hectares de espaço - uma vez que os veículos pousem, eles podem ser baixados para uma instalação embaixo dela.

A pegada física de um porto aéreo urbano é 60% menor do que um heliporto tradicional e pode ser instalado em questão de dias, emitir emissões líquidas de carbono zero e pode ser operado completamente fora da rede, se necessário - para que possam estar em locais remotos longe das fontes tradicionais de eletricidade. E eles podem ser movidos se necessário, portanto, podem ser implantados em situações de emergência, por exemplo.

A Divisão de Mobilidade Aérea Urbana da Hyundai escolheu o Porto Aéreo Urbano para ajudar com as instalações necessárias durante o desenvolvimento de sua própria aeronave eVTOL. A Hyundai planeja comercializar suas aeronaves até 2028.

A NASA prevê que a mobilidade aérea urbana somente nos EUA pode valer até US $ 500 bilhões (£ 375 bilhões) no curto prazo. A Urban Air Port está planejando mais de 200 locais de emissão zero em todo o mundo nos próximos cinco anos. Claro, o principal benefício é a falta de poluição dos novos veículos.

Escrito por Dan Grabham.