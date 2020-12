A nova plataforma de carro elétrico E-GMP da Hyundai irá sustentar uma onda de EVs nos próximos anos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Hyundai Motor Group revelou uma nova plataforma significativa de veículos elétricos que sustentará 23 novos modelos de carros elétricos nos próximos 4 anos. A nova plataforma, chamada E-GMP, será usada pela Hyundai e Kia.

Hyundai e Kia já viram sucesso com seus modelos elétricos, com os gostos do Kia e-Niro e Hyundai Ioniq provando ser populares. O E-GMP dará ao grupo de fabricação de automóveis coreano uma plataforma dedicada e flexível na qual construir novos modelos - com o Hyundai Ioniq 5 previsto para ser o primeiro lançamento.

O E-GMP segue o padrão para tais plataformas. É modular, embala a bateria no espaço físico com resfriamento aprimorado e proteção contra colisões, enquanto também agrupa os componentes - o inversor, o motor e a transmissão em um bloco que economiza espaço.

O Hyundai Motor Group diz que você terá um alcance de 500 km do E-GMP - 310 milhas - enquanto uma nova arquitetura elétrica significa que ele suportará o carregamento de até 350 kWh. Você poderá carregar até 80 por cento em 18 minutos, enquanto também oferece uma fonte de alimentação reversível - para que a bateria do carro possa ser usada para alimentar outro equipamento, recarregar um EV diferente ou retornar a energia para o fornecimento doméstico.

Há também uma mudança da tração dianteira nos modelos atuais Hyundai e Kia para a tração traseira, com a opção de tração nas quatro rodas com dois motores. Hyundai diz que o E-GMP sustentará uma ampla gama de tipos de corpo, incluindo salões, SUVs e tipos de crossover.

Embora ainda estejamos para ver quais serão todos esses tipos de veículos, o anúncio inclui o detalhe de que o E-GMP pode ser configurado para desempenho, com um tempo de 0-62 mph de 3,5 segundos possível.

Os primeiros veículos E-GMP serão lançados em 2021, já confirmado para ser o Ioniq 5 - um carro estilo SUV compacto, baseado no conceito Hyundai 45. A Kia também deve lançar um novo modelo na plataforma em 2021.

Escrito por Chris Hall.