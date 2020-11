Hyundai Kona Electric recebe uma atualização de design, mas mantém seu alcance impressionante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Hyundai Kona é um dos melhores carros elétricos na estrada. A razão para isso é simples: oferece uma grande variedade de preços, ao mesmo tempo que é apoiado por um design e sistema que faz com que pareça que foi projetado como um EV primeiro.

Há um novo ajuste de design que se tornou um pouco Tesla, com um novo nariz fechado que grita "Eu sou elétrico!" para você. Anteriormente, ainda havia uma inserção na frente do carro que era uma ressaca da grade antiga na versão a combustão deste carro.

Existem ajustes no exterior e no interior, mas ainda se parece (principalmente) com um Hyundai Kona. No interior há mais uma mudança, as coisas parecem um pouco mais modernas enquanto a estética geral é mantida.

A grande mudança é a mudança para um display digital adequado para o motorista, o que significa que é provável que ofereça mais personalização do que antes, embora ainda haja a opção de um display central de 10,25 polegadas, com um display de 8 polegadas como padrão.

Ele oferece suporte a uma ampla gama de conectividade, capaz de baixar coisas como dados de tráfego mensalmente para poder traçar rotas com mais precisão, enquanto também oferece Apple CarPlay e Android Auto para oferecer suporte a esses sistemas baseados em smartphones. Quando analisamos o modelo de 2018 , comentamos que a tecnologia do interior parecia estranhamente desatualizada e, esperançosamente, isso resolverá aquele pequeno problema.

1/5 Hyundai

Mas os detalhes importantes giram em torno da direção. Aqui, na realidade, não houve mudança. O elétrico Kona ainda estará disponível com uma escolha de capacidades de bateria - 64 kWh ou 39,2 kWh - com 484 km (300 milhas) ou 305 km (198 milhas), respectivamente.

A bateria maior tem um motor de 150 kW, o que significa que fará 0-62 mph em 7,9 segundos, enquanto a menor tem um motor de 100 kW, reduzindo a aceleração para 9,9 segundos. Ambos têm torque de 395 Nm, no entanto, para aquela velocidade fora de linha que os carros elétricos são conhecidos.

O novo Kona Electric carregará até 100 kW, o que fará com que a bateria maior chegue a 80 por cento em 47 minutos, o que significa que você está obtendo grande alcance sem ficar muito tempo no carregador .

O soquete CCS ainda está na frente do carro, embora haja suporte opcional para carregamento CA trifásico de 10,5kW ou o padrão de 7,2kW que alguns obterão em um ponto de carregamento doméstico.

O preço não foi anunciado e não temos confirmação de quando e onde estará disponível, mas este carro se tornou popular na Europa, então esperamos vê-lo à venda e nas estradas em 2021.

Escrito por Chris Hall.