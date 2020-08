Ioniq é agora a marca EV da Hyundai, três adições futuras confirmadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hyundai anunciou que está tomando seu nome Ioniq e transformando-o em uma marca dedicada para seus veículos elétricos.

O nome Ioniq foi usado pela primeira vez para o lançamento de 2016 do modelo EV da Hyundai, que oferecia motorizações elétricas ou híbridas no mesmo corpo (posteriormente atualizado em 2019 ) - mas agora assume uma posição mais significativa dentro da estratégia de nomenclatura da empresa.

A Hyundai não está apenas anunciando uma remodelação de sua marca, mas também dando corpo ao que podemos esperar nos próximos anos, com uma nova abordagem numérica que nos dará o Ioniq 5, 6 e 7 conforme a empresa reforça seu compromisso para baterias de veículos elétricos.

A Hyundai já tem um histórico muito bom a esse respeito - o Ioniq é um dos EVs mais baratos na estrada e certamente vemos muitos deles por aí. Enquanto isso, o Kona Electric é um dos nossos modelos elétricos favoritos, atingindo pontos importantes de faixa, preço e especificações.

Ainda não sabemos exatamente como esses modelos se encaixam na nova marca Ioniq, mas sabemos o que a Hyundai vai lançar nos próximos anos.

A nova estratégia numérica verá números ímpares para SUVs e números pares para "sedans" ou saloons, como podemos chamá-los no Reino Unido. Hyundai já compartilhou detalhes de alguns desses modelos.

O Ioniq 5 será baseado no conceito Hyundai 45 que foi exibido na IAA em 2019. É um veículo utilitário compacto - CUV - que deve ser entregue em 2021. Suspeitamos que perderá várias características de estilo lounge do conceito veículo para se tornar ainda mais convencional. Pode até substituir o Kona Electric, mas somos apenas especulando. Este modelo, segundo notícias, já foi detectado em testes, de acordo com a Autocar .

O Ioniq 6 será um sedan / saloon baseado no conceito Prophecy, apresentado no início de 2020. O Ioniq 6 deve ser lançado em 2022. Esperamos que parte desse perfil aerodinâmico permaneça - este modelo provavelmente aumentará o desempenho um pouco mais baseado no conceito.

Finalmente, a Hyundai está alinhando o Ioniq 7. Diz-se que este é um grande SUV. Não há conceito para este modelo, mas fique de olho nos anúncios dos próximos anos para ter uma ideia de onde este modelo está se dirigindo. Não é devido até 2024.

Todos os novos modelos serão baseados na plataforma E-GMP.

Escrito por Chris Hall.