Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Podemos não ter o Salão Automóvel de Genebra esta semana - cancelado devido a preocupações com o surto de coronavírus - mas ainda temos alguns designs incríveis de carros sendo revelados pela primeira vez.

Os conceitos de carros elétricos dominam com bastante razão, com muitos veículos planejados para 2021 e além, mas o conceito de Profecia da Hyundai EV se destaca particularmente por dar um passo adiante: abandona completamente o volante.

Em seu lugar, estão os joysticks, projetados para um motorista assumir quando a tecnologia autônoma não é aplicável. Existem duas varas que podem girar para a esquerda e para a direita, uma na console central e outra na guarnição da porta.

1/3 Hyundai

Eles podem até ser úteis quando o carro é autônomo, oferecendo várias funções extras aos passageiros nos assentos dianteiros.

A Hyundai afirma que um benefício de trocar a roda por joysticks é um conforto extra para todos os passageiros, incluindo aqueles nas posições de condução tradicionais. A visibilidade também é aprimorada, com uma tela horizontal de pilar a pilar que também funciona como painel e sistema de entretenimento.

Obviamente, a Profecia é apenas um conceito de design por enquanto - de olho no futuro da produção de carros elétricos (daí o nome).

1/5 Hyundai

No entanto, alguns dos elementos do design, como as lâmpadas pixeladas, já foram confirmados como sendo de outros futuros modelos da Hyundai.

"Demos vida a mais um ícone que estabelece um novo padrão para o segmento EV, além de levar a visão de design da Hyundai a horizontes ainda mais amplos", disse o chefe da Hyundai no seu Centro Global de Design, SangYup Lee.