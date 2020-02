Hyundai se une à Harman para eliminar o ruído da estrada usando a tecnologia de cancelamento de ruído

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo veículo Hyundai emprega tecnologia de cancelamento de ruído para eliminar o ruído da estrada. A tecnologia foi desenvolvida pelo especialista em tecnologia automotiva Harman International.

É o primeiro sistema ativo de cancelamento de ruído da estrada em um veículo de produção e o sistema RANC (Road-Noise Active Noise Control) trabalha para eliminar o ruído da estrada e dos pneus da mesma maneira que um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído.

Disponível no Genesis GV80 SUV, o sistema usa a tecnologia HaloSonic da Harman para cancelar o ruído. Harman diz que o ruído das estradas e dos pneus ainda é um problema hoje devido às demandas dos clientes; queremos um manuseio mais preciso do veículo e mais eficiência de combustível, mas isso tem um custo.

A adição de insonorização passiva aumenta o peso e o volume e, é claro, resulta em aumento do consumo de combustível; portanto, o uso do sistema de áudio do carro é uma solução óbvia, pois é algo que você instalou de qualquer maneira.

O processador RANC usa sinais recebidos de sensores ao longo da suspensão e do chassi para prever a quantidade de ruído que provavelmente está sendo transferida para a cabine. O anti-ruído é gerado em tempo real e medido em cada local do assento. Tudo acontece em milissegundos, para que o ruído não chegue aos ouvidos dos ocupantes. Coisas inteligentes.

Aqui está uma representação gráfica do cancelamento de ruído em ação.

A Harman é de propriedade da Samsung e incorpora várias marcas, incluindo AKG e Harman Kardon. Espere muito mais veículos aparecerem usando as mesmas tecnologias, em outras palavras - e certamente da Hyundai e da marca irmã Kia.