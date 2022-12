Sony e Honda vão estrear o primeiro projeto conjunto de carro na CES

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A empresa formada tanto pela Sony como pela Honda - Sony Honda Mobility - estreará seu primeiro projeto no CES 2023 em janeiro.

Ela postou um breve vídeo teaser no YouTube [acima], mais um tweet da conta da empresa destacando a estréia de sua "revelação mundial" durante a coletiva de imprensa da Sony no CES na quarta-feira, 4 de janeiro.

Veja o mundo revelar quando a Sony Honda Mobility subir ao palco na conferência de imprensa da Sony em #CES23



O que virá em seguida? Assista ao nosso filme



Até breve!#Sony #Honda #Sonyhondamobility #FutureSony pic.twitter.com/bXvfrPbRbb- Sony Group - Global (@SonyGroupGlobal) 20 de dezembro de 2022

A nova empresa conjunta foi formada na primavera de 2022 e será dedicada à construção de veículos elétricos. A Honda projetará e fabricará os próprios carros, enquanto a Sony fornecerá a plataforma de serviços e entretenimento.

Foi revelado recentemente que isto incluirá sistemas de música, filmes e jogos dentro do carro - possivelmente até utilizando o hardware PlayStation 5.

Os veículos estarão no suporte Tesla, de acordo com o presidente da empresa, Izumi Kawanishi: "A Sony tem conteúdo, serviços e tecnologias de entretenimento que movem as pessoas. Estamos adaptando estes ativos à mobilidade, e esta é a nossa força contra Tesla", disse ele.

O vídeo teaser mostra apenas um breve vislumbre de parte do capô, portanto não sabemos bem o que esperar. Entretanto, o Pocket-lint estará no CES no início de janeiro para trazer-lhe mais.

