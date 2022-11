Os futuros carros elétricos Honda poderiam incluir hardware para jogos PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Honda e Sony anunciaram uma joint venture em março com o objetivo de construir juntos futuros veículos elétricos. Agora parece que seus esforços poderiam incluir o hardware para jogos PlayStation 5 como parte de seus sistemas de entretenimento.

A Sony Honda Mobility, como a nova empresa é chamada, planeja lançar seu primeiro carro em 2025 com a Honda encarregada do design e a Sony da placa de serviço e entretenimento. Além de jogos, o objetivo é focar em música e filmes para uma melhor experiência de carro.

"A Sony tem conteúdo, serviços e tecnologias de entretenimento que movem as pessoas. Estamos adaptando estes ativos à mobilidade, e esta é nossa força contra Tesla", disse o presidente da empresa, Izumi Kawanishi (como relatado pela VGC).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ele acrescentou que é tecnicamente possível incorporar a tecnologia PS5 em uma plataforma de infoentretenimento.

Ainda não tivemos um vislumbre sequer de um carro conceito da joint venture. Howver, Honda revelou recentemente sua SUV elétrica Prologue, que planeja lançar em 2024. Isto pode nos dar uma pista sobre o tipo de coisa a se esperar.

Ele tem linhas limpas e um design "neo-rugged", que se baseia um pouco no 2023 Honda CR-V. Interalmente, haverá um painel de 11 polegadas e um display de 11,3 polegadas no meio do painel de instrumentos.

Escrito por Rik Henderson.