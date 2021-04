Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É a época do ano no Salão Automóvel de Xangai, o que, para a Honda, é uma oportunidade para mostrar mais uma vez o seu já anunciado novo HR-V e: HEV. E como desculpa para agraciarmos os seus olhos com uma galeria de imagens do novo crossover híbrido.

Apresentado como o lançamento europeu do veículo, o HR-V é uma reformulação total do crossover de tamanho médio, incorporando o sistema híbrido e: HEV - visto pela primeira vez no Honda Jazz híbrido (bem, é na UE qualquer maneira).

O sistema e: HEV é importante porque usa predominantemente o motor elétrico a bordo como uma força motriz primária, o motor de 1,5 litro atuando como um gerador quando necessário (e apenas ativando para substituições de pé no chão quando a potência máxima é necessário) para fornecer uma unidade o mais eficiente possível.

O HR-V e: HEV - que estará à venda no final de 2021, com entregas esperadas em 2022 - tem a mesma pegada que seu antecessor, mas uma reengenharia inteligente abriu um espaço extra de passageiro de 35 mm para melhorar o espaço para as pernas. O espaço da bagageira configurável ainda é enorme - grande o suficiente para levar um par de mountain bikes se você deixar cair os bancos traseiros.

À frente, entretanto, o mais recente HR-V traz um sistema de infoentretenimento atualizado; a tela sensível ao toque integrada no painel foi "desenvolvida para minimizar a interferência", afirma Honda, com atalhos adicionais, menos camadas de menu e resposta aprimorada. Há também conectividade Apple CarPlay e Android Auto - a primeira sem fio.

Para nós, porém, é o exterior que mostra mais progresso: aquela barra de luz traseira de largura total na parte traseira; a gama completa de luzes LED em todo o veículo; e um fluxo de linhas corporais de movimento para a frente muito mais contemporâneo do que seu antecessor .

Ainda não há informações sobre preços, mas com a Honda permitindo que os clientes registrem seus interesses por meio de um formulário online, temos certeza de que isso será anunciado em breve.

Escrito por Mike Lowe.