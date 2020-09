Honda mostra conceito de SUV elétrico de duas portas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Honda usou a exposição anual de automóveis de Pequim para mostrar um veículo-conceito que não está tão longe do que diz fazer sentido para o mercado no futuro próximo, pelo menos na China - um SUV totalmente elétrico com duas portas e um monte de inteligência integrada.

É um visual intrigante, com certeza, com uma carroceria robusta que desmente o fato de que não é realmente o maior veículo. Honda diz que o carro é um projeto que deve prenunciar um modelo que chegará primeiro à China, embora não haja indicação de um cronograma nesse processo.

A revelação é escassa em detalhes além do olhar para um design potencial, como você poderia esperar, mas a Honda disse que esperaria enviar o veículo com a próxima geração de seu "ADAS omnidirecional", um sistema de sensor com câmeras e radar que pode oferecer assistência na direção com base na detecção de obstáculos e muito mais.

Enquanto isso, o Honda Connect, seu serviço de conexão de smartphone e assistente de voz, também seria incluído e atualizado, tornando-o um passeio inteligente e conectado.

Duas portas em um SUV não são necessariamente totalmente inéditas, mas não é um visual que floresceu muito na Europa e na América ultimamente, então não é surpreendente que a Honda esteja lançando isso com mais força na China. No entanto, embora o carro continue a ser um conceito, não há dúvida de que variantes de quatro portas podem estar em desenvolvimento, que podem ser recebidas de forma mais previsível pelo mercado mais amplo.

Escrito por Max Freeman-Mills.