Vários proprietários do drone Karma da GoPro relataram problemas de vôo desde o início do novo ano, depois de descobrir que seus drones não encontravam um sinal de GPS.

De acordo com um relatório da The Verge , houve várias reclamações on-line e, via Twitter, de todo o mundo, os proprietários têm problemas com o Karma. Essas questões estão aparentemente ligadas ao sinal de GPS e aos sistemas de satélite GLONASS - um problema que também afetou vários outros dispositivos de outras marcas.

Agora, quase assim que a descoberta foi feita pelos proprietários, o fabricante anunciou que lançará uma correção na próxima semana.

A GoPro afirmou em um post no blog que sua equipe de engenharia está testando uma correção de firmware que deve resolver o problema.

Ao descrever exatamente o que deu errado, quase parece o equivalente em 2020 do infame bug do milênio que o mundo temia ao longo de 1999.

A fabricante de câmeras de ação afirma que, assim que o calendário passou para 2020, o Modelo Magnético Mundial - um sistema necessário para posicionar e calibrar com precisão a bússola interna - enfrentou um problema e parou de funcionar corretamente, causando o aterramento dos drones.

As instruções virão com a atualização quando for lançada e permitirão que os usuários voem seus drones para 2020 e além.

Esta não é a primeira vez que a GoPro tem problemas com o drone Karma. Em 2016, a empresa foi forçada a se lembrar disso devido a problemas de perda de energia que viram os drones caindo do céu . Mais tarde, a empresa decidiu abandonar os drones por completo depois de não conseguir tração.

Este último problema certamente não é ideal para aqueles que fizeram o drone todos esses meses atrás.

Felizmente, parece haver uma solução em mãos, e não demorará muito para que os consumidores que compram um possam pilotar seus drones novamente.