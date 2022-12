O Waze está agora embutido em seu carro, se você tiver o carro certo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou que o Waze, o popular aplicativo de navegação para iPhone e Android, está agora disponível em alguns carros sem a necessidade de um telefone.

Anteriormente, o uso do Waze exigia que um telefone fosse conectado via CarPlay ou Android Auto, mas não mais. O Google diz que algumas pessoas não podem simplesmente entrar no sistema de infoentretenimento de seus carros e disparar as coisas diretamente - não são mais necessários cabos ou docas.

Há, como você provavelmente já deve ter adivinhado, algumas capturas. A primeira é que o Waze só está disponível em carros que têm o Google incorporado, o que limita um pouco as coisas. Na verdade, o Google diz que o Waze só está disponível para os motoristas dos novos veículos elétricos Renault Austral Hybrid e Renault Megane E-Tech na Europa, fora do portão. No entanto, presume-se que mais veículos estarão online no próximo ano, mais ou menos.

"Ter a navegação em tempo real, roteamento e alertas da Waze incorporados na exibição dos veículos da Renault, faz com que a experiência de direção seja simplificada e sem problemas" diz Aron Di Castro, Diretor de Marketing e Parcerias da Waze. "Estamos ansiosos para levar esta excelente experiência de direção a mais usuários em todo o mundo em 2023".

Quanto a colocar a experiência Waze em funcionamento, o Google diz que os usuários " podem facilmente baixar o link Waze for OpenR diretamente do Google Play em seu veículo Renault ou de seu aplicativo móvel My Renault". Os usuários existentes do Waze poderão fazer login usando suas credenciais, enquanto aqueles que estão começando de novo podem também se inscrever para uma nova conta, se necessário.

