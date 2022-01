Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a CES 2022 em Las Vegas, o Google anunciou mais recursos do Android para carros, incluindo uma forma de conexão sem fio.

Um dos maiores problemas do Android Auto é que você não pode usá-lo sem fio, mesmo com Bluetooth, porque poucos carros oferecem suporte ao Android Auto sem fio de fábrica. Então, você teve que conectar seu telefone. Mas agora você pode obter um dongle da Motorola que permitirá o uso sem fio do Android Auto.

O Motorola MA1, que está disponível por US $ 90 a partir de 5 de janeiro de 2022, emparelha com seu telefone usando Bluetooth e, em seguida, transmite dados por Wi-Fi de 5 GHz. Ele se conecta automaticamente e permite que você projete o Android Auto sem fio por meio de uma porta USB em seu carro. Ele ainda tem uma almofada adesiva para você montá-lo em seu painel. Lembre-se de que, como seu telefone não estará conectado, ele não carregará enquanto você usa mapas ou ouve música na tela do carro.

Este não é o primeiro produto de terceiros que pode adicionar suporte sem fio aos veículos existentes, mas é o primeiro que o Google está destacando.

Além do MA1, o Google anunciou que planeja expandir seu recurso Digital Car Key , que permite desbloquear seu carro, ligá-lo e compartilhar uma chave digital com um amigo ou ente querido usando seu telefone Android. Foi lançado pela primeira vez em veículos BMW selecionados. Agora, o Google disse que mais smartphones serão capazes de usar o método de entrada sem chave. Ainda este ano, os telefones com tecnologia Ultra-Wideband (UWB) podem se tornar a sua chave nos veículos compatíveis.

Espera-se que mais carros ofereçam o Android Auto em 2022 - mas o Google não disse quais. Montadoras como Polestar , Volvo Cars e General Motors já estão enviando carros com a tecnologia do Google embutida em seu sistema de infoentretenimento. Alguns novos aplicativos Android também estão chegando, incluindo navegação offline do Sygic e Flitsmeister, aplicativos de estacionamento como SpotHero e ParkWhiz, e aplicativos de carregamento, como ChargePoint e PlugShare.

O Google também fez parceria com Lyft e Kakao Mobility para adicionar seus aplicativos de motorista ao Android Auto, para que os motoristas possam aceitar caronas de sua tela de carro.

Por último, a Volvo será a primeira a oferecer ações remotas e YouTube integrado.

Portanto, com qualquer dispositivo compatível com o Google Assistente, você poderá pedir ao Google Assistente para aquecer ou resfriar seu veículo Volvo e até mesmo travá-lo e destrancá-lo, tudo sem precisar sair para a garagem. E, ainda este ano, você poderá reproduzir vídeos do YouTube na tela do seu carro enquanto estiver estacionado.