Como acessar facilmente jogos de carros com Android Auto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou recentemente seis atualizações para usuários do Android , incluindo a capacidade de jogar em seu carro com o Android Auto. O Google apresentou o recurso como algo ideal para viagens mais longas, já que os jogos podem ajudar a entreter você e seus passageiros. Veja como acessá-los facilmente.

O Android Auto está adicionando jogos como Trivia Crack, Jeopardy !, Song Quiz e o próprio Google Are You Feeling Lucky?

Eles são considerados jogos ativados por voz, portanto, são acessados por meio do Google Assistente com um comando de voz rápido. Basta dizer ao Google Assistente: “Ok Google, jogue.” (Para invocar o Assistente, você também pode pressionar e segurar o botão de comando de voz no volante ou selecionar o microfone.) De qualquer forma, você pode pedir ao Google para jogar um jogo específico, como Trivia Crack.

Essas experiências de jogo são provavelmente muito semelhantes aos jogos ativados por voz incluídos nos monitores inteligentes e alto-falantes do Google Assistente .

O Google disse que os jogos ativados por voz do Android Auto estarão disponíveis “nos próximos dias” em smartphones e carros compatíveis.

Aqui estão algumas das outras atualizações do Android que o Google anunciou junto com os jogos Android Auto em fevereiro de 2021:

Escrito por Maggie Tillman.