Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está tentando sacudir as coisas com uma grande mudança no Android Auto , de acordo com um novo relatório. Bogdan Popa , da Auto Evolution , citando o código nas versões atuais do Android Auto, afirmou que janeiro de 2021 verá o lançamento de uma atualização massiva para o sistema de infoentretenimento com "vários recursos notáveis".

Google e Apple estão disputando o domínio na tecnologia automotiva, com Android Auto e Apple CarPlay , respectivamente. Ambos os sistemas permitem que você use seu telefone para escravo do display em seu carro para uma visão familiar, preenchido com os aplicativos que você conhece e oferecendo um assistente de voz que realmente funciona. Dos dois, o Android Auto geralmente é mais progressivo. O Apple CarPlay tende a ter uma aparência mais agradável, mas o Android Auto é mais flexível, oferecendo versões no carro e no dispositivo , opções de navegação e suporte para itens como botões no carro.

No entanto, com o Android Auto 6.0, o Google planeja adicionar novos recursos importantes que ajudarão seu sistema de infoentretenimento a rivalizar melhor com o CarPlay da Apple.

Por exemplo, provavelmente incluirá suporte para papel de parede, um recurso que Popa disse que o Google vem trabalhando desde 2019. Isso significa que você poderá selecionar um novo plano de fundo para o Android Auto em sua unidade principal. O Google irá oferecer imagens pré-carregadas para você escolher. Lembre-se de que a Apple também permite que os usuários selecionem um papel de parede diferente no CarPlay.

O Google está planejando adicionar atalhos do Google Assistente também, para que você possa realizar tarefas sem usar as mãos, como a capacidade de criar automações fixadas na tela inicial. O Google Assistente pode então executar uma série de ações com o pressionar de um ícone. Na verdade, espera-se que as Rotinas do Assistente cheguem ao Android Auto. O Android Auto 6.0 também pode incluir um aviso de VPN sobre o bloqueio do aplicativo, e algumas unidades principais podem receber um ícone na tela inicial para sair do Android Auto.

Poppa disse que o Android Auto 6.0 deve entrar no ar em questão de semanas, então vamos avisar todos os novos recursos disponíveis assim que o Google os confirmar.

Escrito por Maggie Tillman.