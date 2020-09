O Google Maps retorna ao Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou em um blog no mês passado que o Google Maps funcionaria melhor com o Apple Watch nas "próximas semanas". Agora, está cumprindo essa promessa, devolvendo o aplicativo do Google Maps ao Apple Watch.

Os recursos do novo aplicativo Apple Watch incluem estimativas de rota e instruções passo a passo para os locais salvos. Você deve usar destinos salvos; você não pode navegar para novos locais diretamente do relógio. No entanto, se você quiser fazer uma viagem repentina, mas ainda assim obter ajuda de navegação do pulso, certifique-se de que o telefone inicie a rota e o Apple Watch poderá assumir o processo de navegação.

Para obter o novo aplicativo no Apple Watch, atualize o aplicativo Google Maps no iPhone para a versão mais recente (5.52). Aqui está o download. Lembre-se de que o aplicativo watchOS requer watchOS 5 ou posterior, o que significa que o Apple Watch original está de fora.

O Google Maps foi disponibilizado pela primeira vez para o Apple Watch em 2015, mas não está disponível para download há três anos, desde que o Google o removeu sem explicação. O novo aplicativo foi anunciado pela primeira vez no mês passado, quando o Google também anunciou que aqueles que atualizarem para o iOS 13.7 também podem usar o Google Maps como parte do CarPlay Dashboard em todos os veículos suportados pelo CarPlay globalmente.

Escrito por Maggie Tillman e Britta O'Boyle.