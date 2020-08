Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou em um post de blog que o Google Maps funcionará melhor com o Apple CarPlay com atualizações lançadas a partir de 10 de agosto, bem como com o Apple Watch nas "próximas semanas".

A próxima atualização do iOS - 13.7 - verá o Google Maps compatível com o Apple CarPlay Dashboard, permitindo que os motoristas vejam o Google Maps como parte da visualização em tela dividida na tela do menu Dashboard. Anteriormente, o CarPlay Dashboard era compatível apenas com o Apple Maps, com aplicativos de terceiros compatíveis com o iOS 13.4, então é uma ótima notícia para aqueles que preferem o Google Maps para navegação que o Google forneceu compatibilidade.

O Google Maps aparecerá à direita ou esquerda da tela do carro compatível com CarPlay - dependendo se seu carro está com direção à esquerda ou à direita - com controles de áudio de seu aplicativo de mídia favorito, controles de podcast ou audiolivro ou compromissos de calendário aparecendo no lado oposto com navegação passo a passo acima.

Enquanto isso, aqueles com um Apple Watch verão o retorno do aplicativo do Google Maps nas próximas semanas. O smartwatch da Apple já tinha o Google Maps disponível como um aplicativo até o suporte ser retirado em 2017. O retorno do aplicativo permitirá que você navegue de carro, bicicleta, transporte público ou a pé usando o Google Maps a partir do seu pulso.

O aplicativo Google Maps para Apple Watch oferece tempos estimados de chegada, direções passo a passo para destinos que você salvou, como casa ou trabalho, bem como outros atalhos que você designou no aplicativo. Para todos os outros destinos, o Google disse que você pode começar a navegar no iPhone e continuar de onde parou no Apple Watch .

Aqueles que atualizarem para o iOS 13.7 quando ele chegar esta semana poderão usar o Google Maps como parte do CarPlay Dashboard em todos os veículos suportados pelo CarPlay globalmente. O aplicativo Google Maps para Apple Watch começará a ser lançado em todo o mundo nas próximas semanas.

Escrito por Britta O'Boyle.