Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Polestar está usando seu novo conceito de Precept para explorar duas áreas. O primeiro é tornar o carro mais ecológico - e não apenas o trem de força -, além de expandir a integração e o controle provenientes do sistema do Google que ele roda.

A Polestar está interessada em ressaltar que este não é apenas um carro-conceito, mas é um verdadeiro prequel para o lançamento de futuros veículos da Polestar. "O carro é uma resposta aos desafios claros que nossa sociedade e a indústria enfrentam. Este não é um sonho de futuro distante, o Polestar Precept visualiza veículos futuros e mostra como aplicaremos a inovação para minimizar nosso impacto ambiental", disse Thomas Ingenlath, CEO da Polestar.

Uma das áreas que chama a atenção é o interior deste grand cupê de quatro portas. A Polestar usou compósitos à base de linho, dizendo que há uma redução de 80% no uso de plástico e uma redução de 50% no peso nos painéis internos.

A história verde continua, com os tecidos dos assentos feitos de garrafas plásticas recicladas e os tapetes fabricados com redes de pesca recuperadas.

Também há muita tecnologia carregada neste carro, do nariz do carro, onde a Polestar não está falando sobre uma "grade", mas sim sobre uma "SmartZone", dizendo que essa parte do carro passa da respiração para a visão - uma reviravolta comum aplicada a carros elétricos.

Atrás dele, fica o radar do carro, enquanto o cabo lidar fica no teto, um aceno para futuras habilidades de direção autônoma. Os espelhos retrovisores dão lugar às câmeras - algo que já é uma realidade no Audi e-tron e Honda e - enquanto a traseira do carro vê uma lâmina de luz atravessando as costas.

Vire para o interior e você terá uma tela de 15 polegadas orientada para retrato no centro do carro, enquanto o motorista recebe uma tela de 12 polegadas. É aqui que entra a colaboração da Polestar com o Google, pois o Google está potencializando toda a experiência, não apenas como uma camada opcional na parte superior de uma plataforma existente.

O interessante é que a Polestar queria levar isso além do uso nativo do Google Maps e do Google Assistant, para uma personalização mais profunda, para que tudo esteja vinculado a um indivíduo para ser completamente personalizado.

Fala-se em ativar o conteúdo de vídeo quando o carro está estacionado ou carregando - algo que a Tesla introduziu recentemente .

Mas a visão interessante do futuro é uma integração mais próxima de driver e máquina. Usando sensores, o carro poderá detectar quando os monitores estão distraindo você. Eles poderão escurecer quando não estiverem em uso e, em seguida, o uso da detecção ocular poderá acender quando você os olhar.

É uma visão emocionante de um futuro EV, mas o que realmente estamos esperando é que o Polestar 2 entre na estrada e nas mãos dos clientes - o que é esperado em 2020.