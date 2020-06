Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A nova navegação por satélite da Garmin parece perfeita para aquelas escapadas de acampamento que todos nós desejamos tomar o mais rápido possível ou nos demitimos diante da dificuldade do planejamento de viagens internacionais no momento.

O Camper 890 pode ser uma navegação por satélite, mas está em outra categoria das velhas telas de toque desajeitadas às quais muitos de nós estamos acostumados - possui uma tela sensível ao toque de 8 polegadas que pode ser orientada nos modos retrato ou paisagem.

Isso significa que não é preciso olhar de soslaio na tela do mapa ou lutar para tocar no ícone ou botão certo na tela, outro conjunto de fantasmas dos velhos tempos das navegações por satélite. Também significa que é maior do que quase qualquer tela de smartphone, uma vantagem importante no mercado atual.

O Camper 890 vem com opções de montagem para garantir que você possa conectá-lo facilmente a qualquer parte do painel, seja uma ventosa no pára-brisas ou uma montagem aparafusada.

O foco de acampamento do dispositivo significa que ele é perfeito para autocaravanas e casas móveis, em particular. Ele pode levar em consideração o peso e o tamanho do seu trailer ou trailer durante o planejamento da rota, garantindo que você não precise atravessar pontes inseguras ou áreas baixas.

Também pode ajudá-lo a selecionar seu destino como um guia de viagem, filtrando parques de campismo por critérios como chuveiros no local, acesso à Internet e muito mais. Isso o torna ideal para quem quer decidir sua rota rapidamente, mas ainda quer um pouco de certeza no caminho.

O 890 ainda possui o assistente de voz da Garmin a bordo para instruções e chamadas em viva-voz, tornando ainda mais seguro o uso enquanto se move. Além disso, a sincronização com o aplicativo Drive da Garmin oferece a combinação mais completa de controle.

Se isso soa como um impressionante conjunto de recursos (e funciona), tem um preço - a Garmin está lançando o dispositivo este mês com um preço sugerido de R $ 479,99 ou US $ 499,99.