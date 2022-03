Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ford está trabalhando em semáforos inteligentes conectados para ajudar os serviços de emergência a chegar aos incidentes mais rapidamente.

As luzes podem ficar verdes quando uma ambulância, carro de bombeiros ou veículo da polícia está próximo e está em estado de resposta de emergência. Isso não apenas abre uma rota mais clara para o respectivo serviço, mas também ajuda a evitar acidentes que podem ser causados quando um socorrista precisa passar por um sinal vermelho.

O teste ocorreu em Aachen, no oeste da Alemanha, com oito semáforos conectados consecutivos instalados em uma estrada, com outros três fora da cidade.

Um carro híbrido plug-inFord Kuga foi equipado com unidades de comunicação a bordo e atuou como ambulância no cenário de teste. Ele enviou sinais para cada semáforo à medida que se aproximava e também anotava as informações de tempo para quando as luzes mudavam de vermelho para verde e vice-versa.

A tecnologia de Controle de Cruzeiro Adaptativo da Ford também foi empregada no veículo, o que automaticamente desacelerou sua aproximação a cada luz.

Essa tecnologia também pode ser usada para cenários mais gerais de gerenciamento de tráfego, afirma Ford, o que pode reduzir o congestionamento enviando informações de tempo vermelho-verde para veículos que se aproximam regularmente.

“Seja um carro de bombeiros atendendo um incêndio ou uma ambulância a caminho de um acidente, a última coisa que alguém quer é que esses motoristas sejam pegos entre outros veículos esperando que as luzes mudem”, disse o engenheiro de pesquisa da Ford, Martin. Verão.

Escrito por Rik Henderson.