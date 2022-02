Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ford Motor Company está testando um sistema inteligente de alerta ao motorista que pode ajudar os proprietários de carros a identificar mais rapidamente os perigos ao redor de seus veículos.

Ele está usando sons artificiais diferentes, como passos e campainhas de bicicleta, e alto-falantes específicos colocados no carro para alertar os motoristas sobre a direção e o tipo de perigo. Isso pode ajudar a evitar confrontos acidentais com pedestres e ciclistas.

"Os tons de alerta de hoje já informam os motoristas quando eles precisam tomar cuidado e estar vigilantes. A tecnologia de amanhã pode nos alertar sobre exatamente qual é o perigo e de onde ele está vindo", disse o engenheiro de software do Ford Sync, Oliver Kirstein.

Os sensores e o software do sistema podem detectar não apenas quando algo está próximo, mas também o tipo de obstáculo. Em seguida, usa os algoritmos para projetar o som correto através de um dos alto-falantes surround colocados na cabine do carro.

Os testes da Ford em alertas de áudio direcionais até agora provaram identificar corretamente o perigo em 74% das vezes. Os alertas da Passo a Passo, em particular, pareciam ser eficazes, com os participantes respondendo positivamente em cenários do mundo real na pista de teste.

Os engenheiros agora querem levar o teste ainda mais longe e estão procurando melhorar o sistema para incluir áudio 3D espacial para plotagem de localização mais precisa.

Escrito por Rik Henderson.