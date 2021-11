Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para promover um motor de engradado elétrico que começou a vender, a Ford construiu uma versão totalmente elétrica de sua picape F-100 1978.

Este é um veículo-conceito único que você não pode comprar. Mas a Ford o trouxe para a feira de negócios Specialty Equipment Market Association (SEMA) em Las Vegas - um evento anual para fornecedores de pós-venda, construtores personalizados e amadores - para mostrar seu "motor Eluminator e-engradado". Apresentando 281 cavalos de potência e 317 libras-pés de torque, o motor elétrico custa US $ 3.900. O F-100 reimaginado da Ford vem com dois deles para um total de 480cv e 634 libra-pés de torque.

Para referência, é o mesmo que o Mustang Mach-E GT Performance topo de linha.

Embora seja claramente projetado como um caminhão clássico, há muitas conveniências modernas no F-100 elétrico em exibição no SEMA. Há uma tela de toque vertical de 15 polegadas no painel, uma tela do motorista de 10,2 polegadas e um porta-malas dianteiro sob o capô. É uma mistura perfeita de vintage e futurista.

Ford CONVENIêNCIAS MODERNAS

É uma pena que a Ford não tenha planos de lançar o caminhão no mercado, já que está na moda agora ter sua própria estética, do telefone às roupas. Por que não veículos também? Pudemos ver uma enorme demanda por caminhões e carros altamente estilizados, especialmente aqueles que funcionam com motores totalmente elétricos.

No momento, a Ford só está disposta a lhe vender um motor eletrônico. Eventualmente, ele espera oferecer tudo que você precisa para um retrofit EV, como baterias.