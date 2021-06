A nova tecnologia da Ford significa que seu carro pode avisá-lo que está sendo invadido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ford está disponibilizando um novo sistema de segurança para os clientes - chamado SecuriAlert, que enviará uma notificação para o seu telefone se detectar qualquer atividade do veículo, como alguém tentando abrir uma porta.

Significa essencialmente que seu veículo pode avisá-lo se alguém estiver tentando arrombar e, junto com uma câmera de painel, pode ser uma boa combinação de segurança. O SecuriAlert foi projetado para alertá-lo sobre problemas que não acionariam um alarme normal de um veículo.

Claro, faz sentido; somos continuamente bombardeados com campainhas de vídeo e outras tecnologias de segurança doméstica, então por que não pelo carro. Claro, a empresa de segurança doméstica Ring mudou-se para o espaço do carro com seu alarme de carro anelar e câmera de carro anelar .

Com o SecuriAlert, você precisa armá-lo ligando-o no aplicativo FordPass para smartphone, o que significa que você precisa intervir e desligar o SecuriAlert no FordPass quando voltar para o carro.

Parece um recurso que você pode usar se estacionar em uma rua durante a noite, mas provavelmente você não se importaria em armar o SecuriAlert se estiver apenas passando 10 minutos no supermercado.

Uma pesquisa do Departamento de Transporte do Reino Unido sugere que um em cada três veículos nas cidades fica estacionado nas ruas durante a noite.

Você se pergunta se será possível, no futuro, introduzir a delimitação geográfica no aplicativo, para que possa optar por armar o SecuriAlert ao sair do carro.

Os melhores carros elétricos 2021: os melhores veículos movidos a bateria disponíveis nas estradas do Reino Unido Por Chris Hall · 11 Junho 2021

Escrito por Dan Grabham.