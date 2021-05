Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ford anunciou o nome de sua picape elétrica . Chamado de F-150 Lightning, ele deve ser revelado em maio em um evento em Michigan.

Todo o show será transmitido ao vivo. Veja como você pode assistir por si mesmo, além de tudo que você pode esperar.

O F-150 da Ford é um dos caminhões mais vendidos nos Estados Unidos e, como tal, a versão elétrica é muito aguardada. A Ford está transformando a revelação em um grande negócio, transmitindo-a em várias plataformas e até mesmo hospedando 18 eventos presenciais em todo o país, incluindo na Times Square e em Las Vegas.

O caminhão elétrico será lançado às 21h30 EDT em 19 de maio de 2021. Aqui estão os diferentes tempos ao redor do mundo:

Nova York: 21h30

Califórnia: 18h30

Londres: 2h30 (20 de maio)

Paris: 3h30 (20 de maio)

Berlim: 3h30 (20 de maio)

Nova Delhi: 7h (20 de maio)

Tóquio: 10h30 (20 de maio)

Hong Kong: 9h30 (20 de maio)

O evento será transmitido ao vivo a partir do perfil da Ford no Facebook, canal do YouTube e Twitter . Esperamos incorporar o stream aqui quando estiver disponível.

A Ford, até agora, anunciou apenas alguns detalhes sobre o F-150 Lightning, como as configurações de motor duplo, geração de energia móvel, opções de assistência ao motorista “mãos livres” e atualizações de software pelo ar. Espera-se que a Ford não apenas revele seu caminhão elétrico e confirme mais detalhes durante o evento, mas também mostre sua marca Lightning. Ele tem uma história na Ford, tendo aparecido noscaminhões de rua SVT F-150 no início dos anos 1990.

É o caminhão do nosso passado e do nosso presente. Em 19 de maio, ele se torna o caminhão do nosso futuro. # F150Lightning #BuiltFordProud pic.twitter.com/I72ZVTc1oQ - Ford Motor Company (@Ford) 10 de maio de 2021

Lembre-se de que o F-150 Lightning não estará à venda até 2022 e será produzido em uma nova fábrica em Michigan. A Ford disse que planeja gastar US $ 22 bilhões na fabricação de mais de uma dúzia de EVs e híbridos gás-elétricos até 2025. Os F-150 totalmente elétricos e híbridos estão entre os EVs planejados .

