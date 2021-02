Ford define meados de 2026 como data-alvo para versões eletrificadas de todos os carros na Europa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ford estabeleceu hoje um cronograma para a eletrificação de seus veículos na Europa, estabelecendo meados de 2026 como uma data-alvo para ter opções eletrificadas de todos os carros de passageiros, uma combinação de híbrido totalmente elétrico ou plug-in.

A empresa vai mais longe, com o objetivo de ser totalmente elétrico até 2030, o que se alinha com as proibições propostas às vendas de motores de combustão em vários países europeus, e verá esses híbridos plug-in eliminados.

A Ford está em processo de lançamento de seu primeiro modelo elétrico, o Mustang Mach-E , mas a nova linha do tempo assume um compromisso muito maior com a eletrificação futura na Europa.

Isso também representará um investimento de US $ 1 bilhão na instalação da Ford em Colônia, que se tornará o Centro de Eletrificação da Ford Cologne, com a Ford confirmando que um veículo elétrico para os mercados europeus será produzido lá a partir de 2023. Um segundo modelo também poderá ser produzido lá no futuro.

A Ford tem se reestruturado recentemente, mudando a linha de modelos globalmente e as notícias de hoje dão foco ao que todos esperávamos que viria.

Embora o Mustang Mach-E tenha dado o pontapé inicial com estilo, o que será muito mais interessante é a abordagem da Ford ao segmento de mercado de massa.

O Ford Fiesta tem sido o carro mais vendido no Reino Unido por muitos anos e é os modelos mais compactos e acessíveis que realmente sustentam a eletrificação para muitos. Embora as opções de carros elétricos premium sejam abundantes , o custo continua sendo uma barreira para as massas.

A Ford também é parceira do empreendimento Ionity - junto com marcas como BMW, Hyundai, Mercedes e VW - que procuram expandir sua rede de carregamento de alta potência em toda a Europa. Com muitos carros elétricos planejados para a próxima década, isso vai mudar a cara do automobilismo em toda a Europa.

Escrito por Chris Hall.