A partir de 2023, os carros Ford e Lincoln funcionarão com Android Automotive, com serviços do Google integrados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ford e o Google anunciaram uma parceria que vai ver os carros Ford e Lincoln movidos pelo Google, rodando no Android Automotive e oferecendo aplicativos e serviços do Google integrados.

O acordo - que dura 6 anos - verá os carros de 2023 em diante na plataforma Android, procurando aumentar a conectividade e fornecer uma ampla gama de serviços integrados.

Isso fará com que o Google Assistant cuide dos controles de voz, o Google Maps como base para a navegação e o Google Play capaz de fornecer aplicativos relevantes como o Spotify.

“Estamos obcecados em criar produtos e serviços essenciais e distintos da Ford”, disse Jim Farley, presidente e CEO da Ford. "Esta integração irá liberar nossas equipes para inovar para os clientes da Ford e Lincoln, ao mesmo tempo que fornece acesso aos aplicativos e serviços de classe mundial do Google."

O quão diferente o sistema Ford será daquele que vimos na Polestar 2 ainda está para ser visto e isso também levanta questões sobre a direção que a Ford agora toma seu próprio software Sync - a quarta versão do qual faz sua estreia na Ford Mustang Mach-E (foto).

A vantagem de escolher o Google é clara: não há necessidade de desenvolver uma plataforma alternativa, menos preocupações com a compatibilidade de aplicativos e evita as críticas comuns sobre atualizações lentas ou recursos ausentes.

O Google Maps também é amplamente considerado, com a vantagem de oferecer uma melhor pesquisa ao vivo para coisas como negócios, que muitas vezes supera a integração que você encontrará em outras plataformas de automóveis.

Por trás desse negócio, há muito mais coisas acontecendo. Não se trata apenas dos carros da Ford, mas de uma parceria mais profunda que verá o Google e a Ford colaborando em uma série de outras áreas. A Ford usará o Google Cloud e obterá a vantagem da IA e do aprendizado de máquina do Google, e as duas empresas estão formando um novo grupo de trabalho para buscar outras oportunidades baseadas em dados.

Em última análise, isso significa que a Ford tem um grande parceiro para o avanço dos serviços conectados.

"Enquanto a Ford continua a transformação mais profunda em nossa história com eletrificação, conectividade e direção autônoma, o Google e a Ford juntos estabelecem uma potência de inovação verdadeiramente capaz de fornecer uma experiência superior para nossos clientes e modernizar nossos negócios", disse Farley.

Escrito por Chris Hall.