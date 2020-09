Ford provoca caminhão totalmente elétrico F-150, que deve chegar às estradas em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ford está em processo de lançamento da nova picape F-150 e compartilhou mais alguns detalhes sobre a versão totalmente elétrica, uma caminhonete que promete ser o F-150 mais potente de todos os tempos.

A F-150 é um burro de carga e tem sido a picape mais vendida nos Estados Unidos desde 1977; A Ford também detalha que o F-150 é um impulsionador da economia dos Estados Unidos, porque é amplamente utilizado.

"As picapes da série F são a espinha dorsal do trabalho e da produtividade em todo o país. E agora estamos nos preparando para construir uma versão totalmente elétrica do veículo mais popular da América, e será uma ferramenta realmente capaz e desenvolvida para clientes sérios de caminhões, "disse Jim Farley, COO da Ford e que em breve será CEO.

Enquanto os detalhes ainda estão em segredo, a Ford confirmou que o F-150 elétrico terá motores elétricos duplos para manter sua capacidade de reboque, oferecendo mais torque e aceleração mais rápida do que a safra atual de modelos de combustão.

A versão elétrica manterá a capacidade de ser um gerador de energia móvel para que você possa alimentar as ferramentas do local ou levá-las para acampar, assim como faria com o F-150 normal.

O F-150 totalmente elétrico será construído no Complexo Ford Rouge em Dearborn, Michigan, a casa da Ford.

"Estamos orgulhosos de mais uma vez construir e inovar para o futuro aqui no Rouge com a estreia de nosso novo F-150 e a construção de um moderno centro de fabricação para construir o primeiro F-150 totalmente elétrico, "disse Bill Ford, presidente executivo da Ford Motor Company.

Você pode esperar ouvir mais sobre o F-150 elétrico conforme nos aproximamos da data de lançamento de 2022.

Escrito por Chris Hall.