(Pocket-lint) - A Ford apresentou a nova versão do Ford Sync - versão 4 - que fará sua estreia no novo Mustang Mach-E , o próximo carro elétrico da empresa. Ele atrai customização, personalização e conectividade que até então não estavam disponíveis e traz alguns recursos atraentes.

O Mach-E será uma grande vitrine para o software Sync de última geração, graças à enorme tela de 15,5 polegadas no centro do carro, permitindo o controle de toque - com gestos familiares de pinça e deslize - enquanto há também um mostrador físico em o fundo. Isso será ótimo para controle de volume e muito mais tátil do que tocar nos botões na tela - e ótimo para o passageiro também.

Uma das principais características do novo software será a personalização que ele oferece por meio de cartões, permitindo que você acesse todos os recursos que deseja e não seja restringido pela interface do usuário.

Esses cartões permitirão que os aplicativos sejam executados sem dominar toda a tela, por exemplo, acessar informações ou controles de mídia sem ter que mudar a tela inteira para essa tarefa. Isso significa que você pode manter a navegação na tela enquanto acessa outra coisa.

Uma área que é nova - e achamos que poderia estabelecer uma tendência para outros carros - é a capacidade de ter o Android Auto ou Apple CarPlay rodando e visível ao lado de outros cartões. Novamente, isso significa que você pode ter o Android Auto aberto para acessar um app de mídia, enquanto usa a navegação do carro, ao mesmo tempo, com ambos em exibição.

Apple CarPlay e Android Auto serão padrão e sem fio, mas graças ao Sync AppLink haverá suporte para outros aplicativos. Isso incluirá o Waze, o que significa que você pode navegar nativamente da maneira Waze.

A personalização é mais profunda, entretanto, porque a Ford também usará o aprendizado de máquina para adaptar a experiência ao motorista. O Sync será capaz de reconhecer padrões de uso do carro e fazer alterações para oferecer suporte a essas coisas. Se você sempre liga para casa quando volta do trabalho, o Sync pode sugerir isso para você no momento certo. Se você sempre vai ao treino de futebol na quinta-feira, o satnav pode estar pronto para levá-lo até lá às quintas.

A ideia é eliminar algumas das tarefas rotineiras, para que você possa relaxar e aproveitar o passeio.

Graças ao aplicativo FordPass em seu smartphone, você terá muito controle fora do carro. Um novo aspecto disso será a configuração remota. Isso permitirá que você defina as configurações do seu carro no telefone e as envie para o carro.

Isso pode incluir coisas como seus destinos importantes - trabalho, casa, academia, etc - bem como permitir que esse perfil personalizado seja aplicado sempre que você usar o carro. Se houver outro motorista na família, essa pessoa pode ter uma configuração diferente, para que todos recebam o que desejam.

A Ford diz que no Mach-E, isso se estenderá a 80 configurações diferentes, incluindo coisas como o modo de direção que você prefere usar.

Também haverá suporte para usar seu telefone como uma chave, de modo que, conforme você se aproxima do carro com seu telefone, o carro pode reconhecê-lo e garantir que a configuração seja de sua preferência.

Haverá também controles de carregamento e opções de pré-condicionamento por meio do aplicativo - comum em muitos carros elétricos modernos - enquanto o Ford Sync também fornecerá informações em tempo real sobre opções de carregamento e locais de estacionamento.

Grande parte da tecnologia dependerá da conectividade e a Ford disse que, na Europa, os novos carros da Ford virão com um modem padrão para fornecer essa conexão, enquanto as atualizações podem ser baixadas em segundo plano e instaladas assim que você estiver estacionado em casa . A Ford disse que a atualização trará melhorias para Sync e outros módulos de computador em carros.

A nova versão do Ford Sync aparecerá pela primeira vez no Mach-E, mas a Ford disse que estará em veículos selecionados na Europa no futuro.

Escrito por Chris Hall.