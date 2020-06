Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ford começou a oferecer recursos do FordPass gratuitamente aos motoristas europeus, permitindo que eles controlassem remotamente seus veículos Ford a partir de seus telefones.

Anteriormente, esses "serviços de veículos conectados" estavam disponíveis para os proprietários de veículos novos como uma assinatura de avaliação de dois anos. A Ford disse que está renunciando às taxas de assinatura para "a maioria de seus serviços conectados, potencialmente economizando centenas de libras aos motoristas durante a vida útil de um veículo".

Lembre-se de que a Apple anunciou recentemente o CarKey , uma maneira de desbloquear o carro sem fio com o iPhone, como parte do OS 14. Ele funcionará em NFC. E o primeiro carro suportado será o novo 2021 BMW 5 Series, que será lançado no próximo mês.

A Ford afirmou que os motoristas europeus precisarão simplesmente usar o aplicativo FordPass para acessar serviços de controle remoto, como verificar a "saúde, o nível de combustível e o nível de óleo, o alcance" do veículo. O aplicativo também suporta trancar portas, dar partida no motor e climatizar a cabine - novamente tudo a partir do seu telefone.

Outros recursos incluem:

Alertas que destacam questões como baixa pressão dos pneus ou falha na lâmpada.

Veja a localização do seu veículo, por isso não precisa se preocupar em perdê-lo em um estacionamento.

Veja resumos de viagens recentes para entender o uso de combustível e reivindicar milhas.

Viagens sobrepostas em um mapa para revelar locais com forte frenagem ou aceleração.

Apoio durante avarias, incluindo coordenação com patrulhas na estrada.

Envie informações de diagnóstico do veículo para os serviços de assistência na estrada.

O FordPass traz recursos adicionais para veículos eletrificados, como o Kuga Plug-In Hybrid e o Explorer Plug-In Hybrid:

"O aplicativo FordPass ajuda os proprietários de veículos elétricos a se beneficiarem de tarifas de eletricidade fora de pico, permitindo que agendem o carregamento do veículo. Os usuários do FordPass também podem definir um horário de partida, aquecendo ou resfriando a cabine enquanto o veículo estiver conectado, deixando a bateria para obter o melhor O aplicativo FordPass também inclui um localizador de estação de carregamento conveniente para ajudar na recarga do motorista em movimento. O aplicativo também fornece feedback sobre o uso de combustível e energia elétrica, incluindo energia recuperada por meio de frenagem regenerativa e quilômetros percorridos usando apenas energia elétrica ".

Para um veículo Ford trabalhar com o FordPass, ele precisa ser um "veículo equipado com o FordPass Connect". Isso inclui o 2019 Ecosport, Edge, Expedition, Explorer, Escape, Super Duty, Fusion, Mustang e Ranger. Alguns recursos podem não ser suportados em todos os modelos de veículos. Além disso, a Ford disse que a assistência na estrada é limitada ao Reino Unido, Espanha, França e Portugal "com mais mercados a seguir".

Para descobrir se o seu carro é compatível com o FordPass, consulte o site da Ford .