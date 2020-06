Ford revela detalhes do sistema de condução mãos-livres do Mustang Mach-E

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ford anunciou um conjunto de tecnologias de acionamento autônomo que serão lançadas em veículos futuros, incluindo SUVs Mustang Mach-E selecionados.

O recurso Active Drive Assist (ADA) estará disponível como parte do pacote de preparação Ford Co-Pilot360 Active 2.0, que você pode configurar ao comprar. Por enquanto, ele funcionará em 100.000 milhas de rodovias divididas em todos os 50 estados dos EUA e Canadá.

Você receberá o recurso em um revendedor Ford ou através de uma atualização aérea - é esperado no terceiro trimestre de 2021, por isso ainda falta mais de um ano.

Sabíamos que a tecnologia ADA seria oferecida no novo Mach-E desde a revelação em novembro, mas essa queda de informações nos traz um monte de novos detalhes. O modo mãos livres da Ford permite que você dirija em determinadas seções de estradas pré-mapeadas e divididas para dirigir com as mãos fora do volante.

No entanto, você ainda precisará prestar atenção à estrada - uma câmera infravermelha voltada para o motorista rastreia o olhar e a posição da cabeça para garantir que os motoristas prestem atenção tanto no modo viva-voz quanto no modo de centralização da pista, que funciona em qualquer estrada com linhas de faixa.

Se você não estiver prestando atenção, receberá avisos visuais para voltar a atenção para a estrada ou retomar o controle.

A Ford diz que seus pilotos de teste acumularam mais de 650.000 milhas testando os recursos autônomos do Mach-E, como o Adaptive Cruise Control e o sistema de informações de pontos cegos com alerta de tráfego cruzado.

O pacote padrão Ford Co-Pilot360 2.0 do Mustang Mach-E também inclui duas melhorias no sistema de manutenção de faixas da Ford: Detecção de Borda da Estrada e Assistência a Pontos Cegos. Há também o Active Park Assist 2.0, uma nova versão da tecnologia de auto-estacionamento bem usada da Ford.