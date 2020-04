Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ford criou um dragster único, totalmente elétrico, projetado para mostrar como os veículos com zero emissões podem combinar com a melhor gasolina a oferecer.

O Ford Mustang Cobra Jet 1400 é potencialmente capaz de rasgar ao longo de uma pista de 400 metros em menos de oito segundos.

Silencioso e mortal, o protótipo do piloto de arrancada de fábrica pode fornecer mais de 1.400 cavalos de potência e 1.100 pés-libras de torque instantâneo. Isso com certeza colocaria seu coração na boca - e seu estômago na bota.

"A Ford sempre usou o automobilismo para demonstrar inovação", disse o diretor global da Ford Icons, Dave Pericak.

"Os trens de força elétricos nos proporcionam um tipo completamente novo de desempenho, e o Cobra Jet 1400, totalmente elétrico, é um exemplo de levar a nova tecnologia ao limite absoluto".

A Ford também apresentará seu primeiro Mustang totalmente elétrico de produção ainda este ano, com o SUV Ford Mustang Mach-E no final de 2020.

Para aqueles que querem ver o Cobra Jet 1400 em ação, ele fará sua estréia mundial em um evento de drag strip também ainda este ano - ou, pelo menos, uma vez que as atuais medidas de bloqueio nos EUA sejam levantadas.

Por enquanto, você pode vê-lo testado em uma pista fechada em um vídeo postado pela Ford Performance.

É uma fera, com certeza. Embora seja quieto e considerado.