Apesar do Mustang Mach-E EV ser revelado no final de 2019, ainda existem detalhes sobre o próximo carro elétrico, com os detalhes mais recentes sobre o sistema Sync que ele será executado.

A Garmin confirmou que está trabalhando com a Ford na próxima geração Sync, para que você obtenha os sistemas Garmin nativamente no Mach-E. Isso inclui não apenas o mapeamento baseado em nuvem, mas também o roteamento específico para veículos elétricos e informações precisas sobre o alcance.

Há uma ênfase real em recursos específicos para o Mach-E como um carro elétrico . Isso é importante, porque alguns sistemas que usamos até agora não colocam o carro elétrico no centro das coisas. Tesla, em comparação, parece um sistema em que tudo está funcionando de mãos dadas.

Embora as soluções modernas de mapeamento nos carros sejam ótimas para encontrar as rotas mais rápidas e atender a problemas de tráfego, a dificuldade que os motoristas de veículos elétricos enfrentam é informações precisas sobre os carregadores, em que estado estão e qual a velocidade que eles oferecem (que é onde a rede de superalimentadores da Tesla tem um benefício real .)

Esperamos que a estreita parceria com Garmin e Ford resulte em um sistema Sync no Mach-E que realmente ajude os motoristas e não deixe os proprietários precisando consultar os aplicativos de telefone para encontrar as informações que estão procurando.

"A introdução dos inovadores recursos de navegação da Garmin na plataforma SYNC no Mach-E ajudará a garantir que toda a base de clientes elétricos da Ford permaneça sempre conectada", disse Matt Munn, diretor-gerente de OEM automotivo da Garmin.

O Mustang Mach-E é um SUV elétrico inspirado no carro Pony da Ford, mas além de alguns destaques de design, as semelhanças param por aí. O alcance do Mach-E padrão será de cerca de 280 milhas, suportará carregamento de 150kW e também haverá uma opção AWD.

O sistema Sync será executado em uma enorme tela sensível ao toque de 15,5 polegadas no centro do painel, com suporte para smartphones conectados, suportados por uma tela de driver de 10,2 polegadas.

O Ford Mustang Mach-E estará disponível no final de 2020 e começa a partir de £ 40.270 no Reino Unido ou $ 43.895 nos EUA.