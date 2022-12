A Fiat lhe venderá um carro muito real no metaverso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Comprar um Fiat não significa necessariamente colocar um pé em uma concessionária de automóveis tradicional com a empresa, permitindo que você o faça no metaverso.

A Fiat Metaverse Store apresenta o mais recente modelo emblemático da marca, o LaPrima 500 de Bocelli e promete uma experiência digital na qual os compradores de automóveis podem encontrar e depois configurar seu próximo carro sem nunca sair de casa.

Enquanto aquele Fiat 500 especial é o carro de lançamento, a Fiat diz que toda a linha 500 será oferecida até o final do ano, com outros modelos chegando online em 2023. Por enquanto, no entanto, é tudo sobre o pequeno carro que poderia. Aqueles que procuram o Fiat 500e elétrico também devem estar prontos para partir em breve.

Embora o uso da palavra "metaverso" possa fazer você pensar que precisa de um fone de ouvido VR para comprar seu carro, esse não é o caso de forma alguma. A Fiat Metaverse Store foi construída em colaboração com a Touchcast e a Microsoft e não há necessidade de um fone de ouvido. Você ainda será capaz de chegar ao seu próximo carro em uma vista de 360 graus, mas você só o fará em uma tela plana.

Deseja levar o carro para um test drive? Sem problema, o 500 La Prima de Bocelli pode ser conduzido no La Pista 500, a pista no telhado do edifício Lingotto em Turim. Mas se você quiser fazer um test drive, você terá que visitar um revendedor de verdade.

No mundo real.

