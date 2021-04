A série Fiat 500 Hey Google traz tudo que é Google para o seu carro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Assistente é provavelmente o melhor assistente de voz no momento, então não deve ser uma grande surpresa que a Fiat se associou ao Google para a família 500.

Mas não esperávamos que a Fiat fosse tão "all in". A série Hey Google recebe emblemas, etiquetas decoradas e bordadas para assentos - e isso tudo antes de você entrar na tecnologia real.

Portanto, esta não é uma integração sutil da tecnologia do Google no Fiat 500, é uma celebração do Google Assistant, com aquelas "moléculas" multicoloridas no pilar B e os assentos não deixando nada para a imaginação.

Haverá versões Hey Google do Fiat 500, 500X e 500L, cada uma recebendo esses elementos de design adicionais para que você nunca se esqueça de que comprou a edição Hey Google deste pequeno carro corajoso.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS à estrada Por Britta O'Boyle · 7 Julho 2020 Uma visão detalhada de como o CarPlay da Apple funciona, com explicações sobre o uso do Google Maps, envio de mensagens e reprodução de música,

Claro, é a conectividade que você realmente deseja. Graças à integração do Google Assistant , você poderá fazer perguntas ao Google sobre seu Fiat 500 - e não apenas no carro - mas em seu telefone, Nest Hub ou outro dispositivo em casa.

Por exemplo, você poderá perguntar ao Google onde está seu carro ou quanto combustível ele tem. É disso que se trata - uma integração perfeita com o Google, de modo que seja realmente fácil obter informações do seu carro quando você não estiver nele.

Para fazer tudo funcionar, quem encomendar a edição Fiat 500 Hey Google receberá um Nest Hub incluído como parte da sacola de brindes.

Não é a primeira vez que vemos esse tipo de integração - já que o Google Assistant também foi trabalhado no Nissan Juke da mesma maneira, mas sem a marca do Google.

Uma vez no carro, você terá um logotipo do Google na tela do Uconnect e, para quem quiser a experiência completa, sim, o carro é compatível com Android Auto , então você pode conectar seu telefone e completar o círculo.

Os novos modelos Fiat 500 da Hey Google terão preços a partir de £ 16.005.

Escrito por Chris Hall.