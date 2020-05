James Dyson revela seu carro elétrico cancelado - com esperanças de vender a tecnologia da bateria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sir James Dyson deu uma espiada surpresa no carro elétrico cancelado de sua empresa. O projeto foi enlatado em outubro do ano passado, quando ficou dolorosamente evidente que o carro, codinome N526, não seria capaz de ganhar dinheiro.

Dyson agora diz que precisaria ganhar £ 150.000 por carro - claramente impossível quando o carro em questão é um SUV de sete lugares que se parece com um Range Rover Evoque ou Sport - e que Dyson investiu £ 500 milhões em seu próprio dinheiro o projeto ultrassecreto de £ 2,5 bilhões, centrado em um hangar reformado em Hullavington, Wiltshire, Reino Unido - logo abaixo da estrada principal da base de Dyson em Malmesbury.

James Dyson falou sobre o projeto durante uma entrevista à Sunday Times Magazine como parte de seu recurso anual da Rich List. Sir James liderou a lista pela primeira vez na história com uma fortuna de 16,2 bilhões de libras.

Sir James Dyson, o homem mais rico da Grã-Bretanha, gastou 500 milhões de libras desenvolvendo um carro elétrico para rivalizar com o de Tesla. Em seguida, ele o descartou antes que o primeiro protótipo chegasse à estrada. Ele diz a John Arlidge por que https://t.co/mIVmVFnN6D - The Sunday Times Magazine (@TheSTMagazine) 17 de maio de 2020

Você pode ver como é a aparência acima - e o interior impressionante, porém simplista, do artigo. Os assentos, por exemplo, foram claramente pensados de uma maneira exclusiva de Dyson, com apoios de cabeça circulares.

Foi um pouco estranho ver Dyson falando sobre um fracasso em uma entrevista sobre sucesso, mas ele estava claramente aproveitando a oportunidade para falar sobre a peça central do projeto - a tecnologia de bateria de estado sólido proprietária da empresa que pode produzir excelente desempenho "mesmo em uma noite gelada de fevereiro ".

Claramente, a agenda aqui é comercializar essa tecnologia para outros fabricantes. O alcance citado é de 600 milhas (presumivelmente com base no padrão WLTP europeu), o que significa que tem cerca de 200 milhas a mais de alcance do que um Tesla Model S e quase o dobro do modelo X. E, apesar do alto peso do veículo Dyson na 2,6 toneladas, acionadas por motores duplos de 2000kW, capazes de 125 mph e 536 cavalos de potência.

Sir James também mencionou na entrevista que dirigiu o carro em um complexo fechado. Então o carro certamente viveu, ele simplesmente nunca chegará ao mercado.