O novo DS 4 entra no território de crossover, mas carece de uma versão totalmente elétrica

(Pocket-lint) - A DS Automobiles revelou totalmente o DS 4, um novo carro do segmento C que dá um grande passo em relação ao modelo anterior com o mesmo nome . A DS Automobiles mudou este carro no espaço de crossover, com enormes rodas de 20 polegadas para aquele popular SUV infantil.

O novo modelo reflete o recém-anunciado Citroën C4 e há muitas semelhanças no segmento de mercado que esses carros estão atacando. O DS 4 anterior era um hatchback maior e o novo DS 4 é um hatchback coupé ainda maior - mas muito mais bonito.

À primeira vista, parece mais interessante do que o DS 7 Crossback existente e, assim como o modelo anterior, não há falta de personalidade para fazer o que quiser. Do lado de fora, você tem aquelas luzes características e detalhes angulares, com maçanetas destacáveis que lembram que este é um corte acima.

Deslize para dentro e você será atingido com o interior movimentado, repleto de Clous de Paris assinatura da DS em relevo e costura em toda a extensão de couro. O DS aponta que há um efeito de dois tons aqui, com áreas claras para maior conforto - o túnel central e os bancos - enquanto as áreas mais escuras são mais funcionais - no painel.

Existem muitos ecrãs, não só no centro do carro e para o condutor, mas com um ecrã adicional concebido para gestos na consola central. Chamado DS Smart Touch, a ideia é que você possa descansar sua mão naturalmente no centro do carro e interagir com este display enquanto mantém seus olhos na estrada - e evita golpear demais o display principal.

Há um novo sistema DS Iris executando as coisas, abordando algumas das críticas que tínhamos das interfaces de usuário do DS no passado. Agora parece haver mais funcionalidade e um pouco menos de design, o que é muito bem-vindo.

O que talvez seja surpreendente sobre o novo DS 4 é que ele está sendo lançado sem uma versão elétrica. Há um híbrido plug-in, oferecendo um motor a gasolina de 180cv com um motor de 110cv, oferecendo 30 milhas de motor elétrico puro, mas dado o crescimento de veículos elétricos a bateria nos últimos anos, é uma surpresa que este modelo premium fique de fora.

Haverá uma gama completa de motores a gasolina - PureTech 130, 180, 225 - enquanto o diesel chega a 130 cv. Haverá uma gama completa de cores e níveis de acabamento para permitir que você escolha o quão requintado deseja que seu DS 4 pareça.

Há principalmente duas versões também, com um DS 4 regular unido pelo DS 4 Cross, o último recebendo alguns detalhes externos para dar uma aparência um pouco mais robusta, incluindo trilhos de teto. Embora o Cross não tenha tração nas quatro rodas, ele terá o sistema de controle de tração avançado e controle de descida.

O DS 4 chegará no quarto trimestre de 2021 e esperamos que o modelo de plug-in seja bastante popular. A DS Automobiles ultrapassou a Lexus em participação no mercado europeu em 2020 e, embora isso possa não se refletir nas estradas do Reino Unido, é provável que tenha um forte desempenho para a marca.

Escrito por Chris Hall.