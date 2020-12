DS Automobiles anuncia o DS 4, com nova tecnologia de interior e alimentação híbrida plug-in

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A DS Automobiles continua a expandir sua oferta elétrica, passando para o segmento C com uma nova versão do DS 4 . O novo modelo muda para uma nova versão da plataforma EMP2, considerada melhor projetada para motorizações híbridas, preservando o espaço interno. A empresa ainda não revelou totalmente o design, concentrando-se no que este carro vai oferecer.

O anúncio delineou que haveria tecnologia híbrida plug-in E-Tense, junto com opções de gasolina e diesel, mas a DS Automobiles não confirmou uma versão elétrica a bateria - algo que está disponível no menor DS 3 E-Tense .

O modelo híbrido plug-in vai emparelhar um motor a gasolina de 180cv com um motor elétrico de 110cv por 225cv, com 50km / 30 milhas de autonomia elétrica. Todos os modelos DS 4 serão automáticos.

A DS Automobiles se concentrou na tecnologia que está chegando a este novo modelo, centrado em um novo interior digital. As funções aprimoradas do heads-up display podem projetar informações pertinentes para que pareçam estar na estrada à frente, o que significa que o motorista não precisa desviar o olhar da estrada.

Também existe um novo sistema de infoentretenimento, denominado DS Iris System, que pode ser controlado por voz e gestos. Como costumamos dizer, é baseado na usabilidade familiar de um smartphone, capaz de ser personalizado para que, ao entrar no carro, tenha a configuração que preferir.

Há um sistema de reconhecimento de voz feito sob medida - com suporte para 10 idiomas no lançamento - enquanto o display central de 8 polegadas suporta toque e gestos comuns para navegação e zoom. As atualizações serão entregues pelo ar para garantir que itens como mapas estejam atualizados. No lançamento, ele não será compatível com o Android Auto, mas a DS Automobiles confirmou que estava trabalhando na integração.

Também há recursos de direção inteligentes. O DS 4 não só oferece suporte à direção autônoma de nível 2 , mas também pode examinar a estrada à medida que você dirige para alterar as configurações da suspensão como e quando necessário. O DS 4 também terá acesso à visão noturna, algo que vimos anteriormente no DS 7 Crossback .

O novo DS 4 estará disponível em 2021, buscando trazer algo um pouco mais exclusivo para este segmento. No entanto, ainda estamos surpresos que nenhuma versão elétrica pura foi anunciada.

Escrito por Chris Hall.