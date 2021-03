Dolby Atmos está trazendo áudio envolvente para carros, adiciona avisos direcionais ao motorista

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos está chegando aos veículos. O primeiro veículo a implementar a tecnologia será o EV de luxo Lucid Air da Lucid Motor.

O sistema no Lucid Air será um sistema Surreal Sound de 21 alto-falantes, que consiste em alto-falantes frontais, traseiros, laterais e de altura. Como informamos anteriormente , a razão de ser da Lucid está focada em novas tecnologias e na quebra de recordes para fazer seu nome, em vez de negociar com uma marca estabelecida.

Os passageiros no carro poderão experimentar o som envolvente do Atmos , enquanto a tecnologia também irá garantir que quaisquer alertas ou notificações sejam direcionados ao motorista. Por exemplo, Lucid diz que um aviso de cinto de segurança, aos ouvidos do motorista, virá da direção do cinto desafivelado.

Outros avisos, como detecção de ponto cego, também serão direcionais para ajudar a alertar o motorista sobre o problema. Até mesmo os indicadores / sinais de mudança de direção soarão como se estivessem vindo do lado apropriado do veículo. Todo o áudio emitido para alertar o motorista e os passageiros é otimizado para Atmos.

Lucid Air tem um alcance projetado de mais de 500 milhas (com a bateria estendida de 113 kWh) e tempo de 0-60 mph de 2,5 segundos. As entregas do novo veículo terão início no segundo semestre de 2021.

"Como o primeiro carro a integrar Dolby Atmos, Lucid Air oferece uma experiência de som multidimensional elevada em paridade com as outras inovações da Lucid", disse Derek Jenkins, vice-presidente sênior de Design da Lucid Motors.

"A experiência pós-luxo não envolve apenas um belo design e tecnologia de última geração, mas também uma experiência inigualável no carro que envolve todos os sentidos."

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS à estrada Por Britta O'Boyle · 7 Julho 2020 Uma visão detalhada de como o CarPlay da Apple funciona, com explicações sobre o uso do Google Maps, envio de mensagens e reprodução de música,

Escrito por Dan Grabham.