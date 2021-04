O novo carro-chefe do C5X da Citroen é um híbrido plug-in de luxo semi-autônomo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Citroën revelou um novo carro-chefe, o Citroën C5X, que se apresenta como um tourer de luxo. Curiosamente, a Citroën surgiu com um estilo crossover para ele, atendendo ao desejo por altura de condução de SUV, com conforto de salão e a praticidade de uma carrinha.

A Citroën não vê isso como nenhuma das opções acima e todas as opções acima, e foi claro na estreia mundial que acredita que esse estilo de carroceria se encaixa em todas essas demandas - então não espere variações.

Há uma estética coupé neste modelo, com um capô longo, uma traseira rápida e menos saliência na traseira do que na dianteira - embora à primeira vista você possa pensar que está olhando para o Citroën C4, que tem uma aparência semelhante.

O importante aqui é que você tem bom espaço para as pernas dos passageiros traseiros, bem como uma mala de 545 litros, portanto, há muito espaço para essas viagens longas.

Haverá versões a gasolina ou híbridas plug-in do C5X, sem nenhum compromisso com uma versão totalmente elétrica neste momento. O carro senta na plataforma EMP2, no entanto, pode facilmente aparecer na forma elétrica no futuro - embora suspeitemos que a barreira para isso no momento seja o preço.

Em vez disso, o C5X terá um trem de força baseado no que você encontrará no C5 AirCross , com uma opção híbrida plug-in de 225 HP que oferece 50km / 30 milhas de alcance elétrico para aquelas viagens urbanas curtas.

Haverá muita tecnologia, com um heads-up display expandido projetando detalhes importantes no interior do pára-brisa para que o motorista tenha uma experiência semelhante à de realidade aumentada.

Uma tela de 12 polegadas fica no centro do painel, usando uma interface totalmente nova, que a Citroën diz ser muito mais parecida com uma experiência de smartphone. Não ouvimos muito isso recentemente dos fabricantes de automóveis?

Também há muita tecnologia de direção, com nível 2 de autonomia , o que significa controle de cruzeiro adaptativo, direção com função stop-start e assistência na faixa, portanto, em alguns casos, o carro dirige sozinho.

Conforto e luxo estão no topo da lista: este carro foi projetado para flutuar como uma nuvem e levá-lo de A a B com requinte e conforto.

O Citroën C5X estará disponível para encomenda no final de 2021, aparecendo nas estradas no início de 2022.

Escrito por Chris Hall.