A Citroën apresentou o novo C4, incluindo uma versão elétrica - o ë-C4 - que combina o estilo crossover com uma traseira atraente no estilo coupé.

O carro adota o design da viga da empresa que está marcando a frente do veículo nos últimos anos. É um carro interessante, muito afinado com as tendências atuais.

A Citroën está realmente aprimorando o conforto deste carro, com suspensão hidráulica progressiva e novos assentos com o objetivo de tornar este o passeio mais tranquilo que você encontrará. Há uma singularidade no interior, com a Citroën dizendo que este carro oferece mais espaço para os joelhos na segunda fila, novamente, enfatizando o conforto e a praticidade da família.

Mas a maioria das pessoas provavelmente será atraída para a pequena prateleira de tecnologia disponível para o passageiro. Isso sairá e permitirá que você apóie um iPad ou tablet semelhante na frente do carro para que você possa assisti-lo em movimento sem precisar se segurar.

A Citroën vai mais longe, dizendo que está firmemente presa no lugar, para que não caia sob forte impacto - e sairá do caminho se houver uma emergência e o airbag precisar ser implantado. É certamente único e, mais uma vez, agrega conveniência e esse sentimento de família.

O Citroën C4 oferecerá um monitor de driver digital emparelhado com um monitor central de 10 polegadas integrado, enquanto há pequenas marcas do design do Citroën espalhadas pela escolha interior de materiais.

Há uma tela frontal inteligente, você terá conectividade com smartphone, além da inclusão de uma plataforma de carregamento sem fio para seus dispositivos, embora não tenhamos certeza de como toda a tecnologia e o acabamento se quebram.

Passando para as especificidades do trem de força, com uma bateria de 50 kWh, que a Citroën diz oferecer 350 km de alcance (pouco mais de 210 milhas). Há um motor de 100kW, equivalente a cerca de 136hp.

Embora a Citroën não tenha revelado os detalhes do carregamento, confirmou que você irá percorrer 100 km a partir de 10 minutos em um carregador, então acreditamos que seja compatível com 100 kW. Embora esse alcance não seja grande em um carro voltado para famílias, ele oferece uma opção para quem quer um carro elétrico maior, sem ter que pagar preços mais altos por veículos com bateria maior.

Também haverá versão a gasolina e diesel do C4.

Os pedidos serão abertos no final do verão - os preços ainda precisam ser confirmados - e o novo C4 deve estar na estrada antes do final de 2020.