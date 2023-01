O conceito de cockpit Synthesis da Chrysler mostra o futuro da condução

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Chrysler revelou o demonstrador do cockpit Synthesis, uma nova experiência no que a empresa diz que estará na vanguarda de sua mudança para os EVs.

O Chrysler Synthesis de dois assentos está disponível no CES 2023 a partir de 5 de janeiro e dá aos motoristas um vislumbre de como será o futuro dos veículos Chrysler. É também o coração do que a empresa matriz Stellantis tem em mente para toda uma gama de veículos, começando com o menor dos pequenos e indo até os grandes caminhões. Versões do que a Chrysler está exibindo aqui os energizarão a todos.

Tudo começa com o STLA Brain, um sistema que integra tecnologia em todo o cockpit do carro e climas em uma tela completa de 37,2 polegadas de infoentretenimento através de ambos os ocupantes da linha de frente. A Chrysler diz que a inteligência artificial avançada permitirá que o STLA Brain se adapte às necessidades das pessoas ao longo do tempo, aprendendo as preferências dos usuários e depois mudando para acomodá-las. O STLA Brain também fará parte de um novo assistente digital chamado MyDay, algo que lida com tudo, desde atualizações até a agenda.

Quer meditar enquanto dirige? Chrysler diz que Chill/Zen/Fun Modes criará "uma experiência sensorial" enquanto o carro estiver parado ou sendo conduzido de forma autônoma. Isso nos leva à próxima parte importante da demonstração da Synthesis - tecnologia de autocondução.

O conceito Synthesis também mostra o STLA AutoDrive desligado, o sistema de direção autônoma nível 3 da Chrysler que deve permitir aos motoristas tirar os olhos da estrada e fazer praticamente tudo o que quiserem, desde que estejam conscientes. No entanto, não há uma linha de tempo sobre quando a AutoDrive será enviada.

Todo o conceito parece muito elegante e será fascinante ver como ele se adapta a diferentes tamanhos e designs de carros também.

Escrito por Oliver Haslam.