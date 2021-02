A Chevy expande a família Bolt com o Bolt EUV, um veículo utilitário elétrico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com base na popularidade do Chevy Bolt , a Chevrolet lançou um novo modelo - o Bolt EUV.

Enquanto o Bolt normal recebe um facelift para dar uma aparência renovada, a introdução do novo modelo será de interesse para aqueles que desejam algo um pouco maior. Ele tem um estilo SUV - daí o nome EUV - cerca de 6 polegadas mais longo que o modelo Bolt original e possui recursos funcionais como trilhos de teto, enquanto há 3 polegadas a mais de espaço para as pernas para os passageiros traseiros.

O Bolt EUV também está disponível com Super Cruise, o concorrente da Chevy para o piloto automático da Tesla , prometendo um nível de autonomia em estradas compatíveis, das quais a Chevy diz que existem mais de 200.000 milhas nos EUA e Canadá. Obviamente, você terá que manter o controle do veículo o tempo todo, com um sistema de atenção ao motorista instalado para garantir que você esteja sempre atento.

Ambos os modelos Bolt funcionam com uma bateria de 65 kWh, com o novo modelo chegando um pouco abaixo na faixa prevista graças ao seu tamanho e peso aumentados. A Chevy afirma que o Bolt EUV é bom para 250 milhas, que é uma boa faixa de trabalho. Há também uma garantia de 8 anos e 100.000 milhas para esta bateria.

Há um único motor fornecendo 150kW / 200HP.

O Bolt EUV vem com cabo de carregamento multiuso, com a capacidade de mudar o conector para que seja adequado tanto para carregar em uma tomada doméstica de 120 V, quanto em uma caixa de parede de 240 V a 7,2 kW, o que significa que não há necessidade de comprar um cabo adicional.

Embora os carros tenham o mesmo nome, a Chevy aponta que eles não compartilham nenhum painel externo comum, então esses carros são realmente diferentes. Internamente, há um display de infoentretenimento de 10,2 polegadas com suporte a um cluster de medidor digital de 8 polegadas para o motorista.

Há um botão de um pedal para permitir dirigir com o mínimo de uso do freio, enquanto há um remo de "regeneração sob demanda" no volante.

Há suporte para Apple CarPlay e Android Auto , carregamento de telefone sem fio, enquanto aplicativos para automóveis incluem Alexa e Spotify para mantê-lo conectado na estrada.

Talvez a melhor notícia seja que o Chevy Bolt está ficando mais barato, com o preço base de 2021 chegando a US $ 5.000 mais barato. O Chevy Bolt EV começará em $ 31.995, enquanto o novo Chevy Bolt EUV começará em $ 33.995 antes que quaisquer incentivos sejam adicionados. Eles estarão disponíveis no verão de 2021.

Escrito por Chris Hall.