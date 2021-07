Rimac e Bugatti se fundem e o resultado, sem dúvida, será velocidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rimac e Bugatti vão "unir forças" sob o guarda-chuva de uma nova empresa, chamada Bugatti Rimac, com Mate Rimac, o fundador da Rimac, tornando-se o CEO.

Isso verá a Rimac se tornar um grupo de empresas, de um lado a Bugatti Rimic se concentrará no design e na produção de hipercarros, com ambas as marcas continuando a operar como marcas separadas, então ainda veremos modelos Rimac e Bugatti no futuro.

O Grupo Rimac será o acionista majoritário, mas a Porsche e a Hyundai possuem participações minoritárias, assim como outros investidores.

Tanto a Rimac quanto a Bugatti manterão as instalações de produção atuais, operando em Zagreb, Croácia, e Molsheim, França, respectivamente - mas em 2023 o Campus Rimac será aberto, tornando-se a nova sede da Bugatti Rimac, que será o centro de pesquisa e desenvolvimento para o futuro hipercarros.

A divisão do Grupo Rimac será a recém-formada Rimac Technology. Esta subsidiária integral será responsável pelo desenvolvimento e produção de componentes, como sistemas de bateria e transmissão EV, e continuará a trabalhar com outras montadoras.

“A Rimac e a Bugatti são uma combinação perfeita em termos do que cada um de nós traz para a mesa. Como uma empresa automotiva e de tecnologia jovem, ágil e acelerada, nos estabelecemos como pioneiros do setor em tecnologias elétricas”, disse Mate Rimac.

"Eu não posso começar a dizer o quão animado estou com o potencial dessas duas marcas incríveis combinando conhecimento, tecnologias e valores para criar alguns projetos verdadeiramente especiais no futuro."

Resta saber exatamente o que a parceria resultará, mas você não precisa de uma bola de cristal para descobrir que um Bugatti elétrico baseado na tecnologia da Rimac está nas cartas. A Rimac estará detalhando mais sobre o futuro de seus negócios em um evento ao vivo no dia 5 de julho, que você poderá assistir através do vídeo abaixo.

