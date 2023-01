BMW: Não queremos que a Apple ou o Google assumam todas as interações do veículo - este é definitivamente nosso espaço

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A BMW tem estado na vanguarda de uma série de desenvolvimentos da Apple no setor automotivo nos últimos anos, freqüentemente a primeira marca a oferecer funções mais avançadas que o iPhone oferece.

Foi a primeira a oferecer o Apple CarPlay sem fio - e na verdade não estava interessada em oferecer o Android Auto até que este também pudesse ser sem fio - mas também foi a primeira marca a apoiar a Apple CarKey, tendo trabalhado em conjunto para estabelecer o padrão que a sustenta.

Mas há um limite para até onde a BMW deixará a Apple ou o Google ir quando se trata de controle de seus veículos. Enquanto a BMW está feliz em ter o Apple CarPlay ou Android Auto oferecendo uma gama de funções de telefone dentro de um carro, há uma linha quando se trata de controlar as funções do carro.

Em uma entrevista com Frank Weber, membro da diretoria da BMW e chefe de tecnologia da marca alemã de carros, perguntamos o que a BMW pensava sobre o desejo da Apple de assumir todas as telas de um carro e administrar uma experiência gigantesca do CarPlay.

Esta experiência foi mostrada na WWDC 2022 e espera-se que seja apoiada em uma série de veículos de lançamento 2023. Mas como a BMW se sentiria ao entregar o controle a um terceiro?

"Não gostamos disso", disse Weber, "porque este é um BMW e não um carro da Apple".

Weber queria deixar claro que as funções telefônicas eram muito bem-vindas: "queremos uma experiência agradável [para] como você integra as funções típicas do telefone e aquelas interações a que você está acostumado no telefone", enfatizou Weber, "mas depois vem um espaço que é orientado para o carro e este é definitivamente o nosso espaço".

O Apple CarPlay tem sido sem dúvida popular. Muitos agora entram em seu carro, têm seu telefone conectado e contornam qualquer provisão que o fabricante do carro possa ter fornecido para os principais serviços de entretenimento.

No entanto, sempre houve uma desvantagem em utilizar um serviço como o Apple CarPlay, e isso é integração. Enquanto a tela principal é assumida e talvez a identificação da música no mostrador de cluster ou heads-up, se você optar por usar algo como Apple Maps ou Waze, você verá que não obterá o mesmo nível de integração que obteria com os sistemas do próprio carro.

"Quando se trata de controlar um veículo, procurar uma estação de carregamento, avaliar a estação de carregamento, esta é sua seleção de estações de carregamento, o que está acontecendo nas proximidades - queremos ter essa interação do cliente como um BMW e não deixá-la para a Apple".

"Há cada vez mais funções, especialmente para veículos elétricos - qual é a condição da bateria? Está quente? Está frio? A que horas você chegará a um destino? - Isto não tem nada a ver com um telefone assumindo o controle dentro de seu veículo", diz Weber.

O objetivo da Apple para a próxima geração do CarPlay é fornecer a interface para muito mais funções além do simples entretenimento, proporcionando uma experiência Apple em todos os displays do carro - incluindo o painel de direção e coisas como o medidor de combustível, speedo ou controle climático.

Falando sobre o mesmo tópico, Christophe Grote, SVP de eletrônica e software da BMW em uma sessão durante o CES 2023, disse que a Apple seria suportada através de funções de espelhamento por telefone, mas um sistema completo que fosse além do espelhamento por telefone não seria suportado.

A Apple não está sendo destacada pela BMW: de fato, o Google está na mesma posição, com a BMW indisponível para oferecer os serviços completos do Google Automotive Services (como você encontraria em Polestar ou Volvo, por exemplo), principalmente por causa do licenciamento envolvido e o que acontece com os dados do cliente. A BMW não quer entregar isso ao Google.

A BMW, no entanto, estará migrando para uma plataforma Android para o Sistema Operacional 9, sua próxima geração de experiência em software automotivo.

Mas o que a BMW está fazendo é usar o sistema operacional aberto Android Automotive OS, totalmente personalizado para uma experiência BMW e oferecendo uma gama de aplicativos nativos fornecidos pela loja de aplicativos Faurecia Aptoide - com a BMW permanecendo completamente no controle, em vez de ceder parte disso ao Google.

O foco dos carros modernos está se afastando dos reinos tradicionais de pilotagem e manuseio, e se voltando para experiências digitais conectadas, mas é claro que a BMW quer permanecer no controle e desenvolver uma experiência que possui, sem sacrificar a conectividade e as experiências que os gostos da Apple e do Google oferecem.

