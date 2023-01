A BMW pretende ter uma tela de pára-brisas completa nos carros a partir de 2025

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A BMW delineou sua visão para a tela inteira com visor heads-up (HUD) para melhor aumentar sua realidade ao dirigir no futuro.

Revelando a BMW i Vision Dee no CES 2023, a BMW apresentou um conceito no qual todo o pára-brisas, a maior superfície do carro, pode ser usado como um HUD.

Usando a tecnologia de projeção, a idéia é avançar da posição atual onde uma pequena seção do pára-brisa fornece algumas informações e para um futuro onde mais do espaço vazio pode ser utilizado construtivamente.

A idéia é permitir que o motorista mantenha os olhos na estrada, em vez de tê-los olhando para baixo em uma tela. Atualmente, a BMW oferece navegação no estilo AR, por exemplo, mas ela está no display central do carro, portanto, para aproveitar ao máximo, é preciso olhar para longe da estrada.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A parte excitante desta proposta é que a BMW quer esta tecnologia no que ela chama de Neue Klasse (que simplesmente se traduz para Nova Classe) ou veículos a partir de 2025.

O conceito BMW i Vision Dee revelado na feira tecnológica de Las Vegas não só usa tecnologia de projeção para o HUD no pára-brisa, mas também para fazer um maior uso das janelas laterais, com a capacidade de projetar seu próprio avatar sobre ele.

Isto é projetado para acrescentar um pouco de diversão à experiência de boas-vindas: à medida que você se aproxima do carro, você pode ser saudado por seu próprio avatar, promovendo a experiência de personalização.

Esta não é a primeira vez que vemos a BMW usar projeção em seus veículos-conceito. O recente Mini Aceman Concept projetou imagens de mapeamento através do painel de instrumentos, por exemplo, novamente melhorando a experiência interior e tornando as superfícies planas muito mais funcionais.

Quanto à manifestação do mundo real dessa tecnologia HUD em tela cheia - mal podemos esperar para vê-la em ação em 2025.

Escrito por Chris Hall.